Суздаль поставил рекорд по числу туристов на одного жителя

Суздаль поставил своеобразный рекорд и занял второе место в рейтинге малых городов России по числу туристов на одного жителя. На душу населения в городе-музее приходится 162 путешественника в год. Такие данные на основании проведенных исследований приводит портал «ТурСтат». Суздаль уступил только Плесу. В этом городе Ивановской области в год на одного жителя приходится 173 туриста.

На одного жителя Суздаля приходится 162 туриста в год.

На третьем месте – город Кириллов в Вологодской области: 78 туристов на жителя. Замыкает топ-5 город Мышкин в Ярославской области, где на одного жителя приходится 34 туриста ежегодно.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали ежегодную туристическую посещаемость городов по отношению к численности их населения. Города-курорты в рейтинг не включены.

Ранее «Призыв» сообщал, что Суздаль включили в топ-3 популярных малых городов для поездок по России этим летом. Прогулки по древнему городу заняли третье место, уступив только Бахчисараю в Крыму и Олонцу в Карелии.

Суздаль очень популярен не только среди туристов. Его всегда ценили режиссеры. А вы знаете, какие фильмы снимались в городе-музее? Проверьте себя, пройдите наш тест!

Ольга Ефремова

Фото: «Призыва»