Строителям посвятят аллею во Владимире

Аллея строителей в скором будущем может появиться во Владимире. Идею озвучил Андрей Шохин на встрече c выдающимися строителями города. Эксперты строительной отрасли охотно поддержали сити-менеджера, предложив свою помощь. Руководитель Cоюза строителей Владимирской области Виталий Давидов согласился разработать проект и представить его в городское управление архитектуры и строительства.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Покажем все достижения наших строителей, все заводы, которые в советские времена работали и сейчас продолжают трудиться.

Именно людей и предприятия. Совместно это дело нужно сделать. Аллея в районе Батурина и Мира достаточно ухоженная, можно лавочки поставить, стенды.

Зеленая полоса на улице Мира с деревьями и газонами, действительно, регулярно убирается и обкашивается. На ней много свободного места. К слову, аллеи, разделяющие встречные потоки машин, уже не раз пытались приспособить под что-то полезное. Была мысль сделать сквер, возникала и идея расширить проезжую часть, отрезав кусок зеленого острова.

В региональной сфере строительства задействованы 18 тысяч человек.

А если к ним прикрепить геодезистов, инженеров, трудящихся в околостроительной отрасли, то выйдет все 40 тысяч. Трудновато будет выделить самых лучших и выдающихся для того, чтобы разместить их портреты и достижения на аллее строительства. Хотя доски почета, которые есть у администрации области и ДК молодежи, регулярно меняются.

Как «Призыв» писал ранее, новую тематическую аллею делают и в Собинке. Она ведет к памятнику участникам ВОВ и мемориалу пограничников. Правда, собинские власти решили именовать аллею набережной, потому что она находится вдоль реки Клязьмы и в перспективе ее хотят продлить до спуска к берегу.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»