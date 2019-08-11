Строители отказались сделать ясли для малышей

Сроки открытия яслей во Владимире могут быть сорваны. До зимы их планировалось ввести четыре. По трём контрактов на строительство ещё нет, а повторные торги четвёртым яслям — на улице 1-ой Пионерской — провалились. Видимо, строительные компании отпугивают жёсткие требования по времени работ: построить новые корпуса к существующим детсадам нужно за три месяца. Причём имеется в виду грядущая осень – не лучший период для строительства.

Во Владимире есть дефицит мест в детских садах для малышей до трёх лет

Торги сорвались по самому дорогому объекту — яслям при садике № 62 на 1-ой Пионерская. Стоимость строительства – 54 миллиона рублей. Заявились две организации, но в течение аукциона никто не предложил цену. Повторные торги, таким образом, признаны не состоявшимися.



По другим трём объектам (территории ДОУ № 4, 66 и 87) ситуация тоже неопределенная. Заявлялись те же организации. В одних торгах выиграла компания «Ополье», в других — «Адватэк». По третьим торгам протоколы до сих пор не опубликованы. Хотя все аукционы проводились 8 августа, контракты ещё ни с кем не заключены. Возникают большие сомнения, что строительство яслей начнётся в этом году. Но мэрия не боится «упустить» федеральные деньги. Сроки освоения средств продлены до конца 2020 года.

Как «Призыв» сообщал ранее, ясли строятся также в Суздальском районе: в Сновицах и Боголюбово. И проблем с подрядчиками там не наблюдается.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»