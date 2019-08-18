Строители Ледового дворца надеются на «бабье лето»

Строительство судогодского Ледового дворца выходит на финишную прямую. «Коробка» уже готова, ведутся внутренние отделочные работы. Рабочие тянут коммуникации к объекту. Скоро перейдут к разметке и заливке ледовой площадки. Размер катка – 30 на 60 метров. Одновременно будет вестись благоустройство территории. Поскольку погода не жалует строителей, часть работ по благоустройству, возможно, придётся перенести на весну. Но если «бабье лето» заглянет в Судогодский район, подрядчик уложится до зимы.



—Не должно быть нареканий к качеству фундамента и фасада здания. Фундамент — свайный, сваи вбиты на глубину 11 метров. При отделке фасадов использовали два вида материалов: витражное стекло и фиброцементные панели. Их главные достоинства — экологичность, повышенные теплоизоляционные свойства, пожарная безопасность, — сообщил зам. гендиректора ЗАО «МНК-ГРУПП» Роман Караваев информпорталу «Судогда и судогодцы».

В 2019 году на строительство Ледового дворца в Судогде выделено 134 миллиона рублей

По информации наших коллег из издания «Судогда и Судогодцы», на первом этаже уложена чёрная керамо-гранитная плитка, стены — сиренево-фиолетовые. На втором этаже разместятся тренажерный зал, раздевалки и душевые. Для сравнения, в новом Ледовом дворце во Владимире раздевалки и душевые — на первом этаже, а на втором разместилась столовая.

Во Владимирской области строятся и другие спортивные объекты. К примеру, выделено 25 миллионов рублей на стадион в поселке Красная Горбатка, около 8 миллионов рублей — на спортплощадку в селе Гавриловское и почти столько же на хоккейный корт в поселке Воровского. Началось строительство крытой ледовой площадки в Вязниках. В этом году из регионального бюджета направлено 25 миллионов рублей, завершится оно в 2020 году.

Как «Призыв» сообщал ранее, тревожная ситуация сложилась во Владимире с работой спортивных школ, занимающих муниципальные здания. В связи с ростом арендной платы областные власти вынуждены искать другие варианты размещения боксеров. Родителям и воспитанникам обещают не прекращать занятия.

Анна Тумановская

Фото портала «Судогда и Судогодцы»