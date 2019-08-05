Стены пострадавшего от взрыва газа дома восстановили

Стены жилого дома в Вязниковском районе, обрушившиеся от взрыва бытового газа, восстановлены. Осталось сделать косметический ремонт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Игоря Зинина. «Экспертиза выявила, что несущие конструкции не повреждены. Упали две перегородки, они были тонкие, не несущие. Коммуникация не пострадала», — сообщил агентству Игорь Зинин.

В пострадавшем от взрыва газа доме сделают косметический ремонт.

Взрыв газа в двухэтажном доме на 18 квартир на улице Пушкинской населенного пункта Приозерный произошел в минувшую субботу. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Из дома были эвакуированы 100 человек. Обрушились две стены между тремя квартирами — № 1, 2 и 3.

Ранее «Призыв» писал, что по данным следствия, причиной случившегося стала утечка газа. Собственник квартиры решил переоборудовать титан, работающий на дровах. От централизованного газоснабжения мужчина самовольно сделал разводку и подвел газ к нагревающему устройству.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области