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Старый дом разваливается на глазах 

Люди ждут капитального ремонта фундамента 

Старый дом на Новой-Ямской, 22 во Владимире разваливается по частям. Построили его в 1954 году. Дом за свои 65 лет ни разу не видел капитального ремонта фундамента. Последние несколько лет основание рушится, из-под него выпадают кирпичи, в квартирах – плесень и вечная сырость, особенно после дождей. Жильцы много раз обращались в управляющую компанию и получали всегда один и тот же ответ: у дома нет средств. Этой зимой людям дали надежду. После проверки жилищной инспекции и предписания городского управления ЖКХ, рабочие должны были сделать отмостку фундамента и отремонтировать подъезд. На выполнение работ управляющей компании дали срок до 31 июля. Но положенного ремонта жители дома не дождались.

Татьяна Маркова, жительница дома №22 на ул.Ново-Ямской:

  • Прислали им бумагу из администрации города, они вроде бы зашевелились. Приехали, посмотрели. Мастер пришёл и говорит, у вас не капитальный ремонт, у вас обыкновенный косметический ремонт. Нужно было сделать отмостку, опалубку, цемент дома и подъезд. Ничего не сделано. Проложили 2 метра и ушли. Они должны были сделать всё до 31 июля всё. Вот у меня 996 рублей каждый месяц я отдаю. Звоню каждую неделю.
  • А мне всё время говорят, что деньги, которые мы перечисляем, они платят за газ, за водоканал, за всё. Я только одного не могу понять, мы же отдельно платим водоканалу, горгазу. Они им за что платят-то? Дом никогда не стоял на капитальном ремонте. Эксплуатация с 1954 году. Самый первый дом на этой улице, который был застроен. И тогда по ошибке, по глупости ли, его построили на месте болота. 

    • Подъезд 22 дома на Ново-Ямской

    Такая ситуация, когда невозможно исполнить предписание жилищной инспекции, сложилась в этом году по многим домам Владимира, утверждает представитель МУП «ГУК». Не позволяют погодные условия. Кстати, на погодные условия управляющая компания ссылалась и зимой этого года. Руководство утверждало, что из-за осадков облупится вся краска. Ситуация повторяется.

    Руководство управляющей компании винит погоду.

    Ну вы видите, погода какая! Весь июль дожди лили нескончаемые. Как только установится сухая погода, будем этот вопрос решать. Предписание исполним, — пообещал Дмитрий Немков, директор МУП г.Владимира «ГУК». – Как распределяются деньги, которые платят нам жители? Если на вскидку, в доме 200 квадратов жилой площади, тариф 17,61. Помножьте — 3400 рублей в месяц. С них вывоз мусора, аварийная служба, обслуживание внутридомового газового оборудования, подготовка дома к зиме. Дело в том, что все дома, где менее 70-80 квартир, заведомо убыточные. 

    Капитальный ремонт фундамента в старом доме на Ново-Ямской будет нескоро, подытожили в управляющей компании, — в доме несколько лет назад полностью меняли кровлю. Со своей стороны директор МУП «ГУК» обещает лишь выполнить все пункты предписания жилищной инспекции.

    Стоит ли жильцам ждать капитального ремонта фундамента и в какие сроки он может быть проведён? Этот вопрос мы адресовали в Фонд капитального ремонта Владимирской области.

    Ранее «Призыв» сообщал, что жильцов этого же дома из-за сырости атаковали блохи. А в морозную погоду в подъездах стоял парник.

    Татьяна Данилова 
    Фото «Призыв»

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