Старый дом разваливается на глазах 

Старый дом на Новой-Ямской, 22 во Владимире разваливается по частям. Построили его в 1954 году. Дом за свои 65 лет ни разу не видел капитального ремонта фундамента. Последние несколько лет основание рушится, из-под него выпадают кирпичи, в квартирах – плесень и вечная сырость, особенно после дождей. Жильцы много раз обращались в управляющую компанию и получали всегда один и тот же ответ: у дома нет средств. Этой зимой людям дали надежду. После проверки жилищной инспекции и предписания городского управления ЖКХ, рабочие должны были сделать отмостку фундамента и отремонтировать подъезд. На выполнение работ управляющей компании дали срок до 31 июля. Но положенного ремонта жители дома не дождались.
Татьяна Маркова, жительница дома №22 на ул.Ново-Ямской:
Такая ситуация, когда невозможно исполнить предписание жилищной инспекции, сложилась в этом году по многим домам Владимира, утверждает представитель МУП «ГУК». Не позволяют погодные условия. Кстати, на погодные условия управляющая компания ссылалась и зимой этого года. Руководство утверждало, что из-за осадков облупится вся краска. Ситуация повторяется.
Руководство управляющей компании винит погоду.
— Ну вы видите, погода какая! Весь июль дожди лили нескончаемые. Как только установится сухая погода, будем этот вопрос решать. Предписание исполним, — пообещал Дмитрий Немков, директор МУП г.Владимира «ГУК». – Как распределяются деньги, которые платят нам жители? Если на вскидку, в доме 200 квадратов жилой площади, тариф 17,61. Помножьте — 3400 рублей в месяц. С них вывоз мусора, аварийная служба, обслуживание внутридомового газового оборудования, подготовка дома к зиме. Дело в том, что все дома, где менее 70-80 квартир, заведомо убыточные.
Капитальный ремонт фундамента в старом доме на Ново-Ямской будет нескоро, подытожили в управляющей компании, — в доме несколько лет назад полностью меняли кровлю. Со своей стороны директор МУП «ГУК» обещает лишь выполнить все пункты предписания жилищной инспекции.
Стоит ли жильцам ждать капитального ремонта фундамента и в какие сроки он может быть проведён? Этот вопрос мы адресовали в Фонд капитального ремонта Владимирской области.
Ранее «Призыв» сообщал, что жильцов этого же дома из-за сырости атаковали блохи. А в морозную погоду в подъездах стоял парник.
Татьяна Данилова
Фото «Призыв»
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