Старый дом разваливается на глазах 

Старый дом на Новой-Ямской, 22 во Владимире разваливается по частям. Построили его в 1954 году. Дом за свои 65 лет ни разу не видел капитального ремонта фундамента. Последние несколько лет основание рушится, из-под него выпадают кирпичи, в квартирах – плесень и вечная сырость, особенно после дождей. Жильцы много раз обращались в управляющую компанию и получали всегда один и тот же ответ: у дома нет средств. Этой зимой людям дали надежду. После проверки жилищной инспекции и предписания городского управления ЖКХ, рабочие должны были сделать отмостку фундамента и отремонтировать подъезд. На выполнение работ управляющей компании дали срок до 31 июля. Но положенного ремонта жители дома не дождались.

Татьяна Маркова, жительница дома №22 на ул.Ново-Ямской:

Прислали им бумагу из администрации города, они вроде бы зашевелились. Приехали, посмотрели. Мастер пришёл и говорит, у вас не капитальный ремонт, у вас обыкновенный косметический ремонт. Нужно было сделать отмостку, опалубку, цемент дома и подъезд. Ничего не сделано. Проложили 2 метра и ушли. Они должны были сделать всё до 31 июля всё. Вот у меня 996 рублей каждый месяц я отдаю. Звоню каждую неделю.

А мне всё время говорят, что деньги, которые мы перечисляем, они платят за газ, за водоканал, за всё. Я только одного не могу понять, мы же отдельно платим водоканалу, горгазу. Они им за что платят-то? Дом никогда не стоял на капитальном ремонте. Эксплуатация с 1954 году. Самый первый дом на этой улице, который был застроен. И тогда по ошибке, по глупости ли, его построили на месте болота.

Такая ситуация, когда невозможно исполнить предписание жилищной инспекции, сложилась в этом году по многим домам Владимира, утверждает представитель МУП «ГУК». Не позволяют погодные условия. Кстати, на погодные условия управляющая компания ссылалась и зимой этого года. Руководство утверждало, что из-за осадков облупится вся краска. Ситуация повторяется.

Руководство управляющей компании винит погоду.

— Ну вы видите, погода какая! Весь июль дожди лили нескончаемые. Как только установится сухая погода, будем этот вопрос решать. Предписание исполним, — пообещал Дмитрий Немков, директор МУП г.Владимира «ГУК». – Как распределяются деньги, которые платят нам жители? Если на вскидку, в доме 200 квадратов жилой площади, тариф 17,61. Помножьте — 3400 рублей в месяц. С них вывоз мусора, аварийная служба, обслуживание внутридомового газового оборудования, подготовка дома к зиме. Дело в том, что все дома, где менее 70-80 квартир, заведомо убыточные.

Капитальный ремонт фундамента в старом доме на Ново-Ямской будет нескоро, подытожили в управляющей компании, — в доме несколько лет назад полностью меняли кровлю. Со своей стороны директор МУП «ГУК» обещает лишь выполнить все пункты предписания жилищной инспекции.

Стоит ли жильцам ждать капитального ремонта фундамента и в какие сроки он может быть проведён? Этот вопрос мы адресовали в Фонд капитального ремонта Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что жильцов этого же дома из-за сырости атаковали блохи. А в морозную погоду в подъездах стоял парник.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»