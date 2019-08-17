Стартовало онлайн-голосование за самую красивую деревню 

Онлайн-голосование за самую красивую деревню Владимирской области стартовало. Подержать участников можно на официальном сайте конкурса до 31 августа. При этом выбрать населенный пункт в каждой номинации можно только один раз. Чтобы принять участие в голосовании, нужно авторизоваться с помощью учетной записи в соцсети «ВКонтакте». Организаторы конкурса поясняют: сделано это для исключения накрутки голосов.

Победителей будут выбирать в трех категориях.

Среди населенных пунктов численностью до 150 жителей пока лидирует деревня Черкасово Петушинского района. На утро 17 августа за нее отдано 242 голоса. В категории населенные пункты численностью от 150 до 1000 жителей впереди деревня Толпухово Собинского района. Ее поддержали 238 человек. Село Илькино Меленковского района с результатом в 41 голос пока вырвалось вперед в номинации «населенные пункты численностью от 1000 до 3500 жителей». Голосование в самом разгаре, а значит, результаты еще могут существенно измениться, а лидеры уступить свои позиции.

Между тем представители оргкомитета продолжают выезжать в села и деревни и лично знакомиться с участниками. До конца лета члены жюри побывают в каждом населенном пункте, который заявился на конкурс.

Самые красивые деревни Владимирской области назовут уже в сентябре.

Конкурс «Самая красивая деревня» проводится во Владимирской области в пятый раз. Помимо престижа лучшие из лучших получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов.

Ранее «Призыв» писал, что в этом году на конкурс «Самая красивая деревня» подано рекордное количество заявок. За это почетное звание в этом году сражаются 95 населенных пунктов.

Ольга Ефремова

Фото: myremdom.ru