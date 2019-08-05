Стали известны подробности страшного ДТП с автобусом

Стали известны подробности страшного ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла накануне днем в Селивановском районе на трассе «Владимир — Муром — Арзамас» у населённого пункта Николо-Ушна. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Kia Rio», житель Владимира, при совершении поворота выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Владимир-Муром».

В результате столкновения транспортные средства загорелись.

Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса были госпитализированы в больницу. Позже за медицинской помощью обратились еще трое пассажиров, получивших ссадины и ушибы.

— Впоследствии пятеро пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних 2001 и 2007 г.р., были направлены на амбулаторное лечение, одна пассажирка остается в медицинском учреждении, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что на месте ДТП работали пожарные. Пассажирский автобус и легковой автомобиль были полностью охвачены огнем.

Ольга Ефремова

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Владимирской области