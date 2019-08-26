Стала известна причина пожара в пассажирском автобусе

Специалисты установили причины возгорания пассажирского автобуса № 15 у химзавода, который двигался по маршруту гипермаркет «Глобус» — микрорайон Энергетик. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального управления МЧС пришли к выводу, что огонь в общественном транспорте вспыхнул из-за забытой тряпки. Сотрудники компании «АДМ», которая обслуживает рейс, оставили ткань на двигателе, и этого оказалось достаточно.

— Дознаватели установили, что причиной возгорания автобуса стал текстильный материал, забытый на двигателе. Постановление об установлении причин уже передано в прокуратуру и компанию «АДМ», — пояснила «Призыву» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Автобус 15-го маршрута вспыхнул в районе химзавода 13 августа рано утром. Пожар парализовал движение в микрорайоне Доброе и был хорошо заметен издалека. К счастью, на момент ЧП в салоне было мало пассажиров, они смогли эвакуироваться самостоятельно.

Изначально предполагалось, что пожар могла спровоцировать разгерметизация топливной системы. Но все оказалось куда банальней. ЧП в салоне спровоцировал человеческий фактор. Остается только предполагать, найдет ли компания «АДМ» ответственного за случившиеся и что ему грозит. Перевозчик проводит внутреннюю проверку.

Ранее «Призыв» сообщал о страшном ДТП в Селивановском районе. Автобус с пассажирами и легковушка загорелись после столкновения. Один человек погиб, шестеро пострадали.

Полина Тарбеева

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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