Стадион «Юность» снова обещают отремонтировать

Дощатые, полуразрушенные трибуны, стертая беговая дорожка, кривые ворота без сетки и ямы в асфальте. Так сейчас выглядит стадион «Юность» во Владимире, единственная спортивная площадка в Добром, доступная всем жителям. В ходе инспекции городских властей по объектам ремонтной кампании этого года прозвучали и обещания по поводу стадиона. В мэрии даже заявили о грядущей реконструкции.

Жители окрестных домов ждут ее девятый год. Именно тогда инвестор, получивший разрешение на строительство торгового комплекса «Восток», пообещал вдохнуть новую жизнь в спортивную площадку и поставить рядом крытый ледовый центр и досуговый комплекс.

— По стадиону здесь раньше был проект, мы хотели здесь делать крытый ледовый корт, и Игорь Першин тогда занимался этим, и мы ему делали программу, что он должен сделать нам трибуны, привести в соответствие поле со спортивной зоной. Но так как она не реализовалась, думаю, что городу наверное, надо взяться, поставить стадион в реконструкцию, так как большой микрорайон, и самостоятельно реализовать эту программу. Мы посмотрим, что здесь можно сделать, поскольку стадион муниципальный. Однозначно нужно сделать хорошую беговую дорожку, хорошую зону трибун и трибунных помещений, — рассуждает глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Стадион «Юность» пребывает в запустении.

Как писал «Призыв» ранее, еще два года назад на стадионе «Юность» хотели поставить хоккейный корт, провести ремонт. Ничего нового с той поры не произошло. Ледовую площадку по-прежнему заливают на футбольном поле. Чистят и выравнивают ее сердобольные родители для своих детей.

Еще более печальная история с парком «Добросельский». Спортивной площадки нет, детская не обновлялась несколько лет, асфальт на пешеходных дорожках рассыпался. Проект благоустройства сделан на славу. Такого размаха архитекторов прежде не наблюдалось. Стоимость реконструкции — порядка 400 миллионов рублей. Городская казна не сможет себе такого позволить даже за десяток лет. Благоустройство парка снова и снова откладывается.

В огромном микрорайоне Доброе не хватает открытых площадок для спорта.

Единственное новое место для отдыха и спорта — на Комиссарова, территория около прудов. Сюда приходят семьи с детьми и подростки со всех улиц восточного района.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»