Сроки открытия новой школы в Кольчугино перенесли

Сроки открытия строящейся школы в Кольчугино снова переносят. В четвертый раз. Жителям, мечтающим отдать учиться детей в новое учебное заведение, обидно, что оно простаивает уже готовое. Здания достроены, в классах есть мебель и необходимое оборудование. Осталось заасфальтировать дорожки на прилегающей территории и закрепить спортивные тренажеры в зале. Но детей в школу пока запускать не торопятся.

— Работы будут полностью завершены 28 августа. Осталось установить лифт для маломобильных учащихся. Его монтаж начнётся уже завтра утром, – сообщил гендиректор компании «Тамбовэлитстрой» Роланд Мамоян. – Также для детей с ограниченными возможностями у нас предусмотрены подъёмники, для того, чтобы школьники имели возможность свободно передвигаться по школе. Оборудование полностью закуплено в полном объеме.

Работы обещают завершить к концу августа.

На оформление всех документов уйдет немало времени. Точные сроки открытия школы называть уже боятся.

Школа рассчитана на 550 школьников. В каждом из 32 кабинетов школьного комплекса будет автоматизированное рабочее место учителя, оборудованное проектором и интерактивной доской. Учебное заведение оснастят мобильными компьютерными классами, цифровыми лабораториями для занятий по физике, химии и биологии. Оборудуют два спортивных зала в отдельном блоке, а на прилегающей территории – стадион со специальным искусственным мягким покрытием.

По просьбе родителей для проведения кружковых и внеурочных занятий планируется создание минитехнопарка, где ребята смогут заниматься робототехникой. Общая стоимость объекта – более 422 млн рублей.

Как писал «Призыв» ранее в этом году свои двери откроет новая школа в Собинке. В нее пойдут ребята из двух других учебных заведений. Дети будут учиться в первую смену.

Анна Тумановская

Фото администрации Владимирской области