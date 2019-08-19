Спровоцировавший взрыв газа мужчина слышал голоса

Жителя Коврова, спровоцировавшего взрыв газа в многоквартирном доме на улице Зои Космодемьянской, выписали из Нижегородского ожогового центра. Учитывая его психическое состояние, мужчину перевезли во Владимирскую область и поместили в стационар спецклиники под наблюдение врачей. Мужчина пройдет психиатрическую экспертизу. На допросе он не смог объяснить свое поведение, пояснив, что плохо помнит события: «слышал голоса», «что-то сделал с газовыми шлангами».

— После получения результатов трасологической, пожаротехнической, медицинских судебных экспертиз следствием будет определена точная квалификация действий 47-летнего жителя Коврова, который в ближайшее время будет признан подозреваемым по делу, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Основной версией случившегося остаются неадекватные действия мужчины.

На кухне квартиры, где произошел инцидент, в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке обнаружены вырванные соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа.

Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Зои Космодемьянской произошел в ночь на 29 июня. Погиб хозяин квартиры, еще 11 человек пострадали. Позже в Нижегородском ожоговом центре скончалась 75-летняя женщина. Поражение тела от ожогов у нее составляло 40%. Врачи боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось.

Ранее «Призыв» писал, что на ликвидацию последствий взрыва бытового газа в Корове из областного бюджета выделено 2 миллиона 670 тысяч рублей. Восстановительные работы пройдут как в пострадавшем подъезде, так и в соседних. Собственникам 24 поврежденных квартир выплатят компенсации.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области