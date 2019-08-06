Социальная помощь — не милостыня. Фермер доказывает это в суде

Число получателей так называемого социального контракта во Владимирской области вырастет. Это стало возможным после внесения поправок в закон региональным парламентом. Поправки повысили планку дохода семьи, при которой та может претендовать на выплаты (речь идёт о малоимущих). Соответственно число потенциальных получателей увеличилось. Сумма соцконтракта сегодня — свыше 66 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на самые разные нужды — от профобучения до покупки животных в домашнее хозяйство. Одним словом, на развитие.

Как минимум, 300 семей области могут получить соцподдержку через контракты в 2019 году.

Но социальные службы на местах иногда путают эту форму поддержки с другими. В Судогодском районе в связи с этим может возникнуть прецедент, когда соискатель средств будет судиться с социальными службами, неверно, по его мнению, трактующими цель заключения социального контракта.

Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения администрации области:

В настоящее время учитывается льгота, если не превышает одну величину прожиточного минимума. Сегодня малоимущие семьи имеют право получить по социальному контракту сумму до 66 156 рублей.

Эти средства могут быть направлены на следующие мероприятия: поиск работы, профессиональное обучение, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной трудовой деятельности, устранение последствий пожара и (это появилось недавно) проведение работ по замене ветхой проводки.

На сегодня уже такие обращения есть. 12 семей получили и заменили электропроводку.

На практике получить эту поддержку не так-то просто. Семья Малышенко — многодетная. Они — фермеры, живут в Судогодском районе. Александр и Яна воспитывают четверых детей. Как только младший появился на свет, отец семейства обратился в местный фонд соцподдержки с целью узнать, какую помощь им могут оказать. Малышенко строят комплекс для выращивания перепелов. Новый на месте старого. На этот проект по линии департамента сельского хозяйства получен грант для начинающих фермеров. Своих птиц семья на время передала коллегам в Кусуново. Одновременно заниматься и стройкой, и производством невозможно. Все силы и средства уходят на что-то одно.

— Нам в фонде так и сказали: «Вы оказались в трудной жизненной ситуации, оформляйте социальный контракт», — рассказывает Александр Малышенко. – Мы отдали все документы, но нам отказали. Выяснилось, что у двоих детей есть доли в квартире, а у жены дом. Тот самый, в котором мы и живем. По мнению сотрудников фонда, это делает нашу ситуацию не такой уж трудной.

Выходит, удивляется Александр, чтобы получить помощь государства, надо выселить своих детей, да и самим оказаться на улице. Но тогда пресловутые 66 тысяч рублей вообще не помогут. В хозяйстве же они будут потрачены с пользой.

— Нам нужно холодильное оборудование, мы думали пополнить маточное стадо. Брать кредит на кабальных условиях бессмысленно — обанкротишься. Поэтому пришлось притормозить стройку, откроемся не раньше 2020 года, — сетует Александр Малышенко. — Мы с женой — люди с высшим образованием, решили стать фермерами, воспитывать детей на своей земле. Но развивать хозяйство в сельской местности при таком отношении госструктур крайне тяжело.

Если бы вы были погорельцами, тогда социальный контракт было бы оформить проще, объяснили Александру Малышенко. Но это опровергает саму логику данной формы поддержки. Ведь задача социального контракта – помочь семье, оказавшейся в трудной ситуации, таким образом, чтобы та сама впоследствии смогла получать доход. Грубо говоря, 66 тысяч — это не милостыня, на которую можно купить себе еду или одежду, а деньги, которые нужно вложить в развитие, в средства производства, в домашнее хозяйство, в конце концов.

Этот посыл Александр Малышенко готов отстаивать в суде, подав иск к социальным службам.

Как «Призыв» писал ранее, несправедливо обошлись и с другой многодетной семьей, из Гусь-Хрустального района. Льготникам полагается и бесплатный земельный участок, и деньги на строительство дома. Но, выдав деньги, семью сняли с очереди за получением земли. А она прождала без малого два года.

Анна Тумановская