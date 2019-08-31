Скоростной поезд отбросил ребенка воздушной волной

13-летняя девочка получила травму на железной дороге. Подросток пыталась сфотографироваться на фоне приближающегося поезда. Но во время селфи ее отбросило воздушной волной от проезжающего мимо скоростного состава. Девочка ударилась ногой о металлическое ограждение. Ее пришлось госпитализировать.

Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает.

Первоначально информация об инциденте появилась в популярном паблике Коврова. Сообщалось, что опасную фотосессию на участке дороги Владимир — Боголюбово затеяли четверо молодых человек. Машинист «Ласточки» был вынужден применить экстренное торможение. По телефону эту версию событий подтвердили «Призыву» и сотрудники линейного отдела УМВД России на транспорте.

При этом специалисты ведомства не раз предупреждали, что игры на железной дороге к добру не доводят. Известны случаи, когда в попытке сделать эффектное селфи дети погибали. Так «Призыв» сообщал о трагедии в апреле этого года. Владимирский подросток получил смертельную травму на железной дороге. Парню было всего 15 лет. Трагедия произошла под мостом через Клязьму. Молодой человек с приятелем забрался на вагон грузового поезда, чтобы сделать селфи. С собой у него был смартфон. Но кадр оказался убийственным.

Полина Тарбеева

Фото: prom-rs.ru