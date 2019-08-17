Сколько стоит владимирский первоклассник

До 1 сентября осталось чуть меньше двух недель, самое время — покупать форму, обувь, ранец и канцелярские принадлежности. Бывалые родители (у кого не один школьник в семье) шутят: собрать первоклассника стоит почти столько же, сколько выпустить 11-классника из школы. Как и на чем сэкономить, что купить сразу, стоит ли ждать скидок?
Школьная форма- спорный вопрос
Во сколько обойдется вам школьная форма, зависит от правил, по которым живет учебное заведение. В теории школа имеет право лишь установить требования к цвету, фасону и типу ткани, что должно быть описано в соответствующем локальном акте школы. Где приобретать, у кого заказывать форму или шить ли ее самостоятельно — может быть индивидуальным решением каждой семьи (или предметом договоренностей родителей между собой). У девочек это платье, сарафан, или юбка/ брюки с жилеткой, у мальчиков – костюм или брюки с жилеткой.
Навязывать конкретного поставщика/производителя школа не в праве. Но на практике не у всех родителей хватает сил и смелости противостоять администрации, которая ратует за приобретение формы у определённого поставщика (цены доходят до 5 000 руб. за костюм и галстук для мальчиков и до 4 500 – за платье и воротнички для девочек). В среднем пошив или покупка формы, если класс определился с одним поставщиком, обходится в 2000 — 2 500 рублей за комплект.
Не все школы настаивают на покупке или пошиве определенной формы, рекомендуется лишь цветовая гамма и вид одежды. И родители совместно с учителем решают, во что будут одеты дети. Так многие родители отказываются от пиджаков для мальчиков в пользу жилеток. Да, пиджак – это красиво, солидно, но носить его под курткой и пуховиком неудобно. Если в классе жарко, то пиджак висит на стуле, соответственно, падает, по нему ходят, его забывают, теряют.
Платье для девочек – тоже не самый практичный вариант: рукава пачкаются. Поэтому жилетка с юбкой или сарафан – идеальное решение. Холодно – выбор в пользу водолазки, жарко – блузки с коротким рукавом.
Покупайте постепенно
Необязательно приобретать сразу 3-4 блузки, водолазки, футболки. В конце августа –начале сентября начинаются акции. Уже сейчас в некоторых магазинах можно купить 3 вещи по цене 5, стартовали и скидки, особенно в интернет-магазинах. Постепенно одежду можно докупать в течение года. Мамы детей, которые учатся в начальной школе, рекомендуют приобретать двое тонких брюк для мальчиков и одни на зиму, более теплые, а девочкам — сарафан и юбку (а еще лучше – брюки) с жилеткой.
Одни брюки можно носить ежедневно, другие — на торжественные мероприятия. И если вдруг с брюками случился казус (испачкались, порвались), то всегда можно заменить парадными.Да и девочкам брюки очень пригодятся в нашей полосе, где большую часть времени холодно. А блузки можно менять хоть каждый день.
Итак, для мальчика расклад такой:
Брюки — 700 – 1 499 руб.
Пиджак — 800 – 5000 руб.
Костюм (брюки и пиджак) — 1500 – 6 000 руб.
Носки (5 пар) — 250 – 500 руб.
Галстук/бабочка – 90 — 500 руб.
Поло — 250 – 1 999 руб.
Ремень — 190 – 500 руб.
Для девочки:
Платье — 999 — 2 999 руб.
Сарафан — 499 — 2 999 руб.
Юбка — 279 — 1 499 руб.
Колготки – 49-299 руб.
Банты — 59 – 500руб
Плюс к этому добавляем:
Рубашка/ блузка — 350 -1 500 руб.
Жилет — 279 – 1800 руб.
Водолазка — 199 -1 500 руб.
Спортивный костюм — 999 — 3 500 руб.
Футболка — 90 – 300 руб.
Кроссовки 800 — 2 500 руб.
Ботинки (туфли) — 1200 — 4 000 руб.
Туфли на сменку — 900 — 3 700 руб.
Организуйте совместные закупки — так дешевле
Основное место покупки школьной формы – магазины, их основной плюс – возможность примерить. Но мамы, которые хорошо разбираются в размерах своего ребенка, читают отзывы в Интернете, часто заказывают школьную форму и сопутствующие аксессуары на совместных закупках в британских, американских и турецких магазинах.
Средняя цена, например, английского сарафана – 5-6 фунтов (500 рублей), блузки и кардигана – по 4 фунта (320 рублей), юбка и брюки – по 3.50 -8 фунтов (280 – 650 рублей). Для мальчиков набор 5 поло с короткими рукавами и 2 джемпера с длинными рукавами – по 6 фунтов (500 рублей), жилет – 3 фунта (240 рублей), 2 брюк – 7-10 евро (560 -800 рублей). Вам придется еще заплатить процент посреднику — 12-20% от общей суммы и за доставку (800-1000 руб. за 1 кг.). По качеству импортные вещи более ноские, легче стираются и меньше мнутся.
На совместных закупках также можно купить все к школе и российского производства по оптовым ценам, не забывайте про 15-20% организаторских за услуги и сумму доставки, которая гораздо меньше, чем из-за рубежа.
Не все ранцы одинаково удобны
Родители стремятся купить все самое лучшее для своих первоклашек. «Эргономичные» или «ортопедические» жёсткие ранцы! Согласитесь, звучит солидно, а если почитать аннотацию, то там что только не обещают: и здоровую спину, и даже ее легкий массаж. Но стоят такие ранцы от 2 500 до 6 600 рублей, весят много, никуда не влезают и ничего толком не вмещают в себя. И детей от дома до школы чаще всего провожают родители, так что идти 3-5 км. до школы детям точно не грозит. И скажу по собственному опыту, у нас был такой ранец, купили в первый класс дочери, а во втором классе ходили уже с более удобным рюкзаком. Его было легко стирать, расстёгивать, засовывать в парту. Рюкзаки и простые ранцы стоят от 800 до 2 500 рублей. Мешок для обуви – 80 -250 руб.
Отдельная статья расходов — канцелярские принадлежности. Как правило, родители заранее скидываются на рабочие тетради. Сдают от 1 500 до 3 000 рублей — зависит от программы, по которой занимается школа. Ручки, обычные тетради, альбом, линейку, папку, краски, пластилин можно покупать по отдельности, а можно и в «Наборе первоклассника», который стоит от 450 до 1990 рублей. И не забудьте про букет – 300 – 1500 руб.
Подведем итоги
В зависимости от экипировки первоклассника, качества и места покупаемой одежды (синтетика, кожзам или трикотаж, шерсть, кожа, российский или зарубежный производитель) стоимость будет разная.
Мальчик: костюм, галстук, 3 рубашки, 1 водолазка, 5 пар носков, ремень, ботинки, туфли на сменку, спортивный костюм, футболка, кроссовки – от 7 277 до 26 500 рублей.
Девочка: сарафан, 3 блузки, 1 водолазка, 5 пар колготок, ботинки, туфли на сменку, банты, спортивный костюм, футболка, кроссовки – от 6 050 до 23 994 рублей.
Ранец- портфель, мешок для обуви, канцелярские принадлежности, тетради – 2 830 – 11 840 рублей.
Общая стоимость первоклассника 2019 года – от 9 100 до 38 840 рублей.
Елена Середина
Заглавное фото: dostyp.com.ua
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