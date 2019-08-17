Сколько стоит владимирский первоклассник

До 1 сентября осталось чуть меньше двух недель, самое время — покупать форму, обувь, ранец и канцелярские принадлежности. Бывалые родители (у кого не один школьник в семье) шутят: собрать первоклассника стоит почти столько же, сколько выпустить 11-классника из школы. Как и на чем сэкономить, что купить сразу, стоит ли ждать скидок?

Школьная форма- спорный вопрос

Во сколько обойдется вам школьная форма, зависит от правил, по которым живет учебное заведение. В теории школа имеет право лишь установить требования к цвету, фасону и типу ткани, что должно быть описано в соответствующем локальном акте школы. Где приобретать, у кого заказывать форму или шить ли ее самостоятельно — может быть индивидуальным решением каждой семьи (или предметом договоренностей родителей между собой). У девочек это платье, сарафан, или юбка/ брюки с жилеткой, у мальчиков – костюм или брюки с жилеткой.

Навязывать конкретного поставщика/производителя школа не в праве. Но на практике не у всех родителей хватает сил и смелости противостоять администрации, которая ратует за приобретение формы у определённого поставщика (цены доходят до 5 000 руб. за костюм и галстук для мальчиков и до 4 500 – за платье и воротнички для девочек). В среднем пошив или покупка формы, если класс определился с одним поставщиком, обходится в 2000 — 2 500 рублей за комплект.

Не все школы настаивают на покупке или пошиве определенной формы, рекомендуется лишь цветовая гамма и вид одежды. И родители совместно с учителем решают, во что будут одеты дети. Так многие родители отказываются от пиджаков для мальчиков в пользу жилеток. Да, пиджак – это красиво, солидно, но носить его под курткой и пуховиком неудобно. Если в классе жарко, то пиджак висит на стуле, соответственно, падает, по нему ходят, его забывают, теряют.

Платье для девочек – тоже не самый практичный вариант: рукава пачкаются. Поэтому жилетка с юбкой или сарафан – идеальное решение. Холодно – выбор в пользу водолазки, жарко – блузки с коротким рукавом.

Покупайте постепенно

Необязательно приобретать сразу 3-4 блузки, водолазки, футболки. В конце августа –начале сентября начинаются акции. Уже сейчас в некоторых магазинах можно купить 3 вещи по цене 5, стартовали и скидки, особенно в интернет-магазинах. Постепенно одежду можно докупать в течение года. Мамы детей, которые учатся в начальной школе, рекомендуют приобретать двое тонких брюк для мальчиков и одни на зиму, более теплые, а девочкам — сарафан и юбку (а еще лучше – брюки) с жилеткой.

Одни брюки можно носить ежедневно, другие — на торжественные мероприятия. И если вдруг с брюками случился казус (испачкались, порвались), то всегда можно заменить парадными.Да и девочкам брюки очень пригодятся в нашей полосе, где большую часть времени холодно. А блузки можно менять хоть каждый день.

Итак, для мальчика расклад такой:

Брюки — 700 – 1 499 руб.

Пиджак — 800 – 5000 руб.

Костюм (брюки и пиджак) — 1500 – 6 000 руб.

Носки (5 пар) — 250 – 500 руб.

Галстук/бабочка – 90 — 500 руб.

Поло — 250 – 1 999 руб.

Ремень — 190 – 500 руб.

Для девочки:

Платье — 999 — 2 999 руб.

Сарафан — 499 — 2 999 руб.

Юбка — 279 — 1 499 руб.

Колготки – 49-299 руб.

Банты — 59 – 500руб

Плюс к этому добавляем:

Рубашка/ блузка — 350 -1 500 руб.

Жилет — 279 – 1800 руб.

Водолазка — 199 -1 500 руб.

Спортивный костюм — 999 — 3 500 руб.

Футболка — 90 – 300 руб.

Кроссовки 800 — 2 500 руб.

Ботинки (туфли) — 1200 — 4 000 руб.

Туфли на сменку — 900 — 3 700 руб.

Организуйте совместные закупки — так дешевле

Основное место покупки школьной формы – магазины, их основной плюс – возможность примерить. Но мамы, которые хорошо разбираются в размерах своего ребенка, читают отзывы в Интернете, часто заказывают школьную форму и сопутствующие аксессуары на совместных закупках в британских, американских и турецких магазинах.

Средняя цена, например, английского сарафана – 5-6 фунтов (500 рублей), блузки и кардигана – по 4 фунта (320 рублей), юбка и брюки – по 3.50 -8 фунтов (280 – 650 рублей). Для мальчиков набор 5 поло с короткими рукавами и 2 джемпера с длинными рукавами – по 6 фунтов (500 рублей), жилет – 3 фунта (240 рублей), 2 брюк – 7-10 евро (560 -800 рублей). Вам придется еще заплатить процент посреднику — 12-20% от общей суммы и за доставку (800-1000 руб. за 1 кг.). По качеству импортные вещи более ноские, легче стираются и меньше мнутся.

На совместных закупках также можно купить все к школе и российского производства по оптовым ценам, не забывайте про 15-20% организаторских за услуги и сумму доставки, которая гораздо меньше, чем из-за рубежа.

Не все ранцы одинаково удобны

Родители стремятся купить все самое лучшее для своих первоклашек. «Эргономичные» или «ортопедические» жёсткие ранцы! Согласитесь, звучит солидно, а если почитать аннотацию, то там что только не обещают: и здоровую спину, и даже ее легкий массаж. Но стоят такие ранцы от 2 500 до 6 600 рублей, весят много, никуда не влезают и ничего толком не вмещают в себя. И детей от дома до школы чаще всего провожают родители, так что идти 3-5 км. до школы детям точно не грозит. И скажу по собственному опыту, у нас был такой ранец, купили в первый класс дочери, а во втором классе ходили уже с более удобным рюкзаком. Его было легко стирать, расстёгивать, засовывать в парту. Рюкзаки и простые ранцы стоят от 800 до 2 500 рублей. Мешок для обуви – 80 -250 руб.

Отдельная статья расходов — канцелярские принадлежности. Как правило, родители заранее скидываются на рабочие тетради. Сдают от 1 500 до 3 000 рублей — зависит от программы, по которой занимается школа. Ручки, обычные тетради, альбом, линейку, папку, краски, пластилин можно покупать по отдельности, а можно и в «Наборе первоклассника», который стоит от 450 до 1990 рублей. И не забудьте про букет – 300 – 1500 руб.

Подведем итоги

В зависимости от экипировки первоклассника, качества и места покупаемой одежды (синтетика, кожзам или трикотаж, шерсть, кожа, российский или зарубежный производитель) стоимость будет разная.

Мальчик: костюм, галстук, 3 рубашки, 1 водолазка, 5 пар носков, ремень, ботинки, туфли на сменку, спортивный костюм, футболка, кроссовки – от 7 277 до 26 500 рублей.

Девочка: сарафан, 3 блузки, 1 водолазка, 5 пар колготок, ботинки, туфли на сменку, банты, спортивный костюм, футболка, кроссовки – от 6 050 до 23 994 рублей.

Ранец- портфель, мешок для обуви, канцелярские принадлежности, тетради – 2 830 – 11 840 рублей.

Общая стоимость первоклассника 2019 года – от 9 100 до 38 840 рублей.

Елена Середина

Заглавное фото: dostyp.com.ua