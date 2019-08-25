Скандинавский антициклон принесет резкое похолодание

Август закончится так же противоречиво, как и начался. Скандинавский антициклон на следующей неделе принесет во Владимирскую область резкое похолодание. И если понедельник, 26 августа, будет относительно комфортным: днем до +20 и сухо, то уже во вторник придут дожди. В конце рабочей недели столбики термометров не поднимутся выше +15. Ночью же +5…+7.

В последние дни августа температуры не поднимутся выше +20.

До конца календарного лета 20-градусных температур в центральном регионе страны ждать больше не приходится, сообщает «Центр ФОБОС». При этом сильных дождей не ожидается. Это уже вселяет надежду на то, что День города во Владимире все-таки соберет достаточное количество зрителей. Пока в прогнозах на неделю 31 августа значатся +17…+19.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики сделали прогноз на сентябрь. Начало осени, по их мнению, будет теплым.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»