Скандальное крещение в Гатчине прокомментировало владимирское духовенство 

Скандальный ролик с обряда крещения в одной из церквей Гатчины обсуждает вся страна. Не оставил он равнодушными и жителей Владимирской области. На видео видно, что орущего годовалого младенца священник пытается затолкнуть в небольшой чан с водой. Мама пытается ребёнка успокоить и взять на руки, чего ей сделать не удаётся. После случившегося женщина написала заявление в полицию с жалобой на то, что после этого крещения у ребёнка на теле остались ссадины и ушибы. К слову, за проведение обряда священнику заплатили 3,5 тысячи рублей.
Допустим ли подобный инцидент в нашем регионе? Можно ли ребёнка с силой окунать в чан с водой? Эти вопросы «Призыв» адресовал представителю Владимирской епархии Аркадию Маковецкому. Оправдывать поступок своего коллеги из Гатчины батюшка не стал.
Священник Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии:
- Что подразумевает погружение? Некоторые крестят так ладошкой, носик затыкают младенцу, и его макают. У кого такого навыка нет, и они не уверены, что младенца не утопят и он не захлебнется, они до шеи крестят. Это принципиально никакого значения не имеет. Есть такие люди, которые считают, что обязательно надо три раза с головой и взрослых. Но крещение совершается Духом Святым, а не количеством воды, в которую окунули человека.
- Я смотрел этот видеоролик, он непродолжительный, конечно, но из него можно понять, что батюшка очень неистово пробовал крупного младенца затолкать в маленькую купель. Конечно, есть в Священном Писании такая фраза: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». И мы с великим прискорбием осознаём этот факт, что так получилось.
- Что с этим батюшкой произошло, мы тоже не знаем. Может, у него психический срыв был, искушение. Ни в коем случае его не оправдываем. Мы должны быть с людьми предельно вежливыми, предельно деликатными, предупредительными. В нашей епархии, слава богу, таких случаев не было и, я думаю, не будет.
По сообщению «РИА Новости», на данный момент игумен Фотий отстранён от служения в церкви. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Гатчинской епархии. Сейчас его действия оценивают надзорные органы.
— Я думаю, что батюшка уже понес наказание от своего священноначалия. Он будет молиться, осознавать, исправляться, и собратья будут за него молиться, которые его знают в Гатчинской епархии. Это ЧП для епархии. Я думаю, они сделают выводы и больше такого не повторится, — сказал отец Аркадий.
Примечательно, что ни в одном интервью игумен Фотий не говорит, что раскаивается в случившемся.
Наоборот, священник считает ситуацию раздутой. И якобы если бы ему не мешали невоцерковленные родители, а крестные ребёнка были бы подготовлены к обряду, ничего бы этого не произошло. По его словам, крестить нужно именно так, как делал он, а дети якобы сопротивляются частенько.
— Необходимо погружение в полную купель с водой, именно так должно происходить крещение. Именно троекратное погружение. Свечи горящие, прикреплённые к купели, священник с бородой, чужая атмосфера, обстановка храма. Да, действительно, на ребёнка это действует возбуждающе. Священник, прочитав молитвы и помазав ребёночка маслом, не должен идти советоваться с родителями, что дальше ему делать. Священник должен делать свои дела, не взирая ни на что, выполняя свой пасторский долг, — пояснил игумен Фотий «Пятому каналу».
Единственное, в чем владимирское духовенство соглашается со священником из Гатчины, что крестить детей нужно как можно раньше, в младенческом возрасте. Например, в дореволюционной России проводить обряд принято было на 40-й день от рождения либо раньше, если ребёночек был очень слабый.
Можно ли было избежать ЧП в храме Гатчины? Вполне, если бы с малышом священнослужитель повел себя иначе, говорит отец Аркадий. Ребёнка нужно было успокоить и аккуратно посадил в купель, не окунать с головой, а просто полить водой из ковша. Подростков и взрослых жителей Владимирской области можно крестить в освящённых речных водоёмах, а также в большой купели Успенского собора. Нельзя допускать, чтобы это радостное событие было омрачено негативом и тем более телесными увечьями, считают во Владимирской епархии. А это ответственность не только родителей, но и самих священнослужителей.
Ранее «Призыв» сообщал, что, по мнению владимирского духовенства, в Крещение важнее посетить храм, нежели окунаться в прорубь. Сами священники в этот праздник, как правило, не купаются.
Татьяна Данилова
Фото и видео «Призыва»
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