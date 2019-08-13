Скандальное крещение в Гатчине прокомментировало владимирское духовенство 

Скандальный ролик с обряда крещения в одной из церквей Гатчины обсуждает вся страна. Не оставил он равнодушными и жителей Владимирской области. На видео видно, что орущего годовалого младенца священник пытается затолкнуть в небольшой чан с водой. Мама пытается ребёнка успокоить и взять на руки, чего ей сделать не удаётся. После случившегося женщина написала заявление в полицию с жалобой на то, что после этого крещения у ребёнка на теле остались ссадины и ушибы. К слову, за проведение обряда священнику заплатили 3,5 тысячи рублей.

Допустим ли подобный инцидент в нашем регионе? Можно ли ребёнка с силой окунать в чан с водой? Эти вопросы «Призыв» адресовал представителю Владимирской епархии Аркадию Маковецкому. Оправдывать поступок своего коллеги из Гатчины батюшка не стал.

Священник Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии:

Что подразумевает погружение? Некоторые крестят так ладошкой, носик затыкают младенцу, и его макают. У кого такого навыка нет, и они не уверены, что младенца не утопят и он не захлебнется, они до шеи крестят. Это принципиально никакого значения не имеет. Есть такие люди, которые считают, что обязательно надо три раза с головой и взрослых. Но крещение совершается Духом Святым, а не количеством воды, в которую окунули человека.

Я смотрел этот видеоролик, он непродолжительный, конечно, но из него можно понять, что батюшка очень неистово пробовал крупного младенца затолкать в маленькую купель. Конечно, есть в Священном Писании такая фраза: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». И мы с великим прискорбием осознаём этот факт, что так получилось.

Что с этим батюшкой произошло, мы тоже не знаем. Может, у него психический срыв был, искушение. Ни в коем случае его не оправдываем. Мы должны быть с людьми предельно вежливыми, предельно деликатными, предупредительными. В нашей епархии, слава богу, таких случаев не было и, я думаю, не будет.

По сообщению «РИА Новости», на данный момент игумен Фотий отстранён от служения в церкви. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Гатчинской епархии. Сейчас его действия оценивают надзорные органы.

— Я думаю, что батюшка уже понес наказание от своего священноначалия. Он будет молиться, осознавать, исправляться, и собратья будут за него молиться, которые его знают в Гатчинской епархии. Это ЧП для епархии. Я думаю, они сделают выводы и больше такого не повторится, — сказал отец Аркадий.