Синоптики верят, что лето вернется

Последний месяц лета наступил, а обещанных синоптиками +20…+22 градусов так и нет. Популярные погодные ресурсы оптимизма не вселяют. Преобладающая дневная температура до конца недели, словно в сентябре, +15…+17°. И каждый день прогнозируются дожди. В начале следующей недели более высоких температур также не предвидится. Остается надеяться, что все еще может измениться. По крайней мере, синоптики верят, что лето одумается и вернется.

Обещанное потепление пока откладывается.

— В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям, — рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Аномально холодная погода — последствия арктического вторжения.

31 июля стало, пожалуй, самым холодным днем лета. Днем температура воздуха не поднялась выше +12 градусов. Впрочем, весь июль огорчил жителей центральных регионов, став одним из самых прохладных летних месяцев за последние годы.

В ожидании лета жителям Владимирской области предлагают поднять себе настроение и согреться, отведав ароматной ухи с костра. Праздник этого блюда состоится 3 августа в Камешковском районе. О мероприятии «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»