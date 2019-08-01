Синоптики верят, что лето вернется

Последний месяц лета наступил, а обещанных синоптиками +20…+22 градусов так и нет. Популярные погодные ресурсы оптимизма не вселяют. Преобладающая дневная температура до конца недели, словно в сентябре, +15…+17°. И каждый день прогнозируются дожди. В начале следующей недели более высоких температур также не предвидится. Остается надеяться, что все еще может измениться. По крайней мере, синоптики верят, что лето одумается и вернется.
Обещанное потепление пока откладывается.
— В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям, — рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.
Аномально холодная погода — последствия арктического вторжения.
31 июля стало, пожалуй, самым холодным днем лета. Днем температура воздуха не поднялась выше +12 градусов. Впрочем, весь июль огорчил жителей центральных регионов, став одним из самых прохладных летних месяцев за последние годы.
В ожидании лета жителям Владимирской области предлагают поднять себе настроение и согреться, отведав ароматной ухи с костра. Праздник этого блюда состоится 3 августа в Камешковском районе. О мероприятии «Призыв» рассказывал здесь.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение