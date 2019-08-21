Синоптики рассказали о погоде в сентябре

Синоптики решились и выдали предварительный прогноз на первый месяц осени. Ключевое слово — «предварительный», поэтому все еще может измениться. Сами эксперты Гидрометцентра настроены оптимистично. Как они рассказали «Российской газете«, сентябрь будет теплым. Средние температуры превысят норму, т.е. в первой половине месяца будут выше +18 днем и +9 ночью. К концу месяца будет теплее привычных +14 днем и +4 ночью.

Синоптики считают, что сентябрь будет теплее обычного.

Ранее «Призыв» сообщал, что лето вернулось во Владимирскую область. Второй день в регионе днем столбики термометров поднимаются до отметки в +25…+27 градусов. А четверг, 22 августа, обещает стать самым жарким днем уходящего августа. Днем обещают до +27, ночью до +14. Омрачит картину только небольшой дождь. Затем жара пойдет на спад.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»