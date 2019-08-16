Синоптики рассказали о погоде на выходные

Погода грядущих выходных жителей Владимирской области не порадует. По прогнозам синоптиков, оба дня будут прохладными и дождливыми. Завтра, 17 августа, днем ожидается +15…+18 градусов. В воскресенье немного теплее, до +20 градусов. И снова значится дождь, правда, с оговоркой — кратковременный.

Впрочем, уже сегодня погода навевает грусть. Столбики термометров обрушились более чем на 10 градусов, небо затянуло тучами. Жаркого и солнечного четверга, который заставил поверить в возвращение лета, как не бывало.

При этом Гидрометцентр заверяет, что тепло вернется. Случится это уже в начале следующей недели.

— В пятницу и выходные облака и дожди немного ограничат дневные показания термометров. Затем потеплеет, и в начале новой недели значения средней суточной температуры превысят норму этих дней на 3-4°, — говорится на официальном сайте Гидрометцентра.

Дожди на фоне роста атмосферного давления станут локальными и кратковременными. По словам синоптиков, они не помешают воздуху хорошо прогреваться. На данный момент популярные погодные сервисы обещают, что к середине недели воздух прогреется до +25 градусов. Надеемся, что прогнозы оправдаются. Отпускать лето никак не хочется, оно и так было слишком коротким.

А пока, невзирая на капризы погоды, проведем выходные ярко. О самых интересных событиях читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»