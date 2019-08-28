Синоптики предрекают самую холодную ночь этого лета

Ночь на 29 августа может стать самой холодной за все лето. Как сообщает сайт Гидрометцентра России, преобладающая температура воздуха составит от +2 до +9 градусов. Местами возможны заморозки. Популярные погодные сервисы более оптимистичны. Согласно их данным во Владимирской области ночью ожидается до +6.

Местами возможны заморозки.

Причиной станет холодный антициклон, который принес похолодание в центральные регионы страны. Но он не задержится у нас надолго. Синоптики обещают, что в конце недели температура воздуха начнет приближаться к норме.

Ночи будут прохладными, но без заморозков.

Днем же станет гораздо теплее. Столбики термометров стремительно поползут вверх уже в первые дни сентября. Как ранее сообщал «Призыв», первый месяц осени будет теплее, чем обычно.

Елена Пляскина

Фото: s.citysites.ua