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Синоптики предрекают самую холодную ночь этого лета

Местами возможны заморозки

Ночь на 29 августа может стать самой холодной за все лето. Как сообщает сайт Гидрометцентра России, преобладающая температура воздуха составит от +2 до +9 градусов. Местами возможны заморозки. Популярные погодные сервисы более оптимистичны. Согласно их данным во Владимирской области ночью ожидается до +6.

Местами возможны заморозки.

Причиной станет холодный антициклон, который принес похолодание в центральные регионы страны. Но он не задержится у нас надолго. Синоптики обещают, что в конце недели температура воздуха начнет приближаться к норме.

Ночи будут прохладными, но без заморозков.

Днем же станет гораздо теплее. Столбики термометров стремительно поползут вверх уже в первые дни сентября. Как ранее сообщал «Призыв», первый месяц осени будет теплее, чем обычно.

Елена Пляскина

Фото: s.citysites.ua

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