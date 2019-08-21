Штрафы для владельцев маломерных судов увеличили в 10 раз 

Размер штрафов для владельцев маломерных судов увеличился в 10 раз. В Кодекс административных правонарушений внесли изменения, которые расстроят некоторых обладателей катеров и моторных лодок. Но добросовестным капитанам, у кого на руках имеются все разрешительные документы, бояться нововведений не стоит, подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС. Игорь Богомазов заявил, что в этом году во Владимирской области официально зарегистрировано 152 судна.

Официально в регионе зарегистрировано 152 судна.

Под маломерным подразумевается судно, длина которого не должна превышать двадцати метров, а общее количество людей на нём не должно превышать двенадцати. К ним относятся такие плавательные средства как: гидроциклы, моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки, надувные лодки и катамараны, парусные суда. Но под обязательную регистрацию из перечисленных попадают не все.

Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:

Регистрации не подлежат лодки общей массой до 200 килограммов и с подвесным лодочным мотором до 10 лошадиных сил. Поэтому надувные лодки не подлежат регистрации.

Хотел бы, чтобы наши судоводители обратили внимание и устранили имеющиеся недостатки, выходили подготовленные на воду в соответствии с требованиями правил и Кодекса административных правонарушений.

Теперь за управление судном, не прошедшим техосмотр, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 10000 рублей. Ранее эта сумма не превышала одной тысячи рублей. А за управление судном без прав или передачу управления лицу, не имеющему на то законных оснований, прилетит штраф от 10000 до 15000 рублей.

Для сравнения: в прошлом году он составлял всего 1000-2000 рублей.

Как же получить удостоверение на управление маломерным судном? На сайте МЧС в разделе «Деятельность — Госуслуги» есть вся необходимая информация. Получить права может любой желающий с 18 лет. Помимо сбора всех документов, он должен будет сдать экзамен — теорию и практическое задание, в котором нужно будет продемонстрировать свои навыки управления плавательным средством.

Ранее «Призыв» сообщал о числе происшествий на воде этим летом. По сообщению ГУ МЧС по Владимирской области, люди купались даже в холодную погоду и тонули в ледяной воде.

Татьяна Данилова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области