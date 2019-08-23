Штаммы «Брисбен», «Канзас» и «Колорадо» атакуют владимирцев

Прививочная кампания против гриппа стартует в ближайший месяц. Как сообщили «Призыву» в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, со дня на день в регион завезут вакцину. Массово прививать начнут в сентябре. По данным ВОЗ, в этом эпидемическом сезоне будут циркулировать вирусы гриппа А (штаммы «Брисбен» и «Канзас») и B (штамм «Колорадо»). Все три вошли в состав вакцины.

Все три штамма вошли в состав вакцины от гриппа.

Бесплатно иммунизируются так называемые «группы риска»: дети с шести месяцев, школьники, студенты, медицинские работники и педагоги, сотрудники транспортных предприятий и коммунальной сферы, беременные, лица старше 60 лет, призывники и лица с хроническими заболеваниями.

— Защитный эффект после вакцинации, как правило наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период), — сообщает пресс-служба ведомства.

Штаммы «Брисбен», «Канзас» и «Колорадо» опасны своими осложнениями.

И немного о самих штаммах. Одна из особенностей «Брисбена» — размытая симптоматика. Этот грипп может начинаться как простое ОРВИ, а затем принести серьезные осложнения.»Канзас» ВОЗ рекомендовал включить в вакцину в последний момент. Он быстро распространяется. Для этого штамма характерны тяжелое течение и осложнения. Штамм «Колорадо», по словам медиков, редко приводит к эпидемии. Но вирус атакует интенсивно и часто вызывает поражение нижних дыхательных путей.

Как ранее сообщал «Призыв», в минувшем году все штаммы, циркулировавшие в регионе, соответствовали составу противогриппозной вакцины.

Елена Пляскина

Фото: wbir.com