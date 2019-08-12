Шпионские войны начались до начала войны

1 сентября исполнится 80 лет с начала Второй мировой войны. Нацисты и их союзники готовились к ней тщательно и масштабно. Их разведслужбы активно действовали на территориях тех стран, на которые планировалось напасть. СССР – не исключение. В целом ряде западноевропейских держав германской разведке удалось не только завербовать ценных агентов, но и получить полную информацию об армиях, инфраструктуре и промышленности. Зачастую им удавалось и выпестовать «пятые колонны» доморощенных фашистов.

Классический тому пример — бывший министр обороны Норвегии Квислинг, который возглавил нацистскую партию в своей стране, приветствовал ее оккупацию гитлеровцами и руководил марионеточным правительством вплоть до разгрома Третьего Рейха. Норвежцы «оценили» роль Квислинга и расстреляли его в 1945 году. А во Франции был маршал Петен, который тоже возглавил марионеточное правительство во время немецкой оккупации. Придуманное им понятие «коллаборационизм» — от французского collaboration — «сотрудничество», стало синонимом предательства. Петена в 1945-м французский суд тоже приговорил к расстрелу, который был заменен пожизненным заключением лишь во внимание к преклонному возрасту маршала (ему шел девятый десяток).

Гитлеру и его окружению удалось привлечь на свою сторону руководителей не только Румынии и Венгрии, но даже Болгарии — страны, которую русские солдаты освободили от многовекового османского ига. И лишь с Советским Союзом у нацистской Германии вышла осечка. Ни немецких Штирлицев в Москве, ни «пятой колонны», ни даже широкой сети сколь-нибудь влиятельных и информированных агентов в СССР гитлеровским разведслужбам создать не удалось. И не потому, что разведка фюрера ленилась. Ее попросту переиграли советские спецслужбы.

Менталитет у подавляющего большинства советских людей работе немецкой разведке никак не способствовал

Опорой гитлеровских спецслужб по большей части становились лишь деклассированные элементы или уголовники, да и то сравнительно небольшая часть. А вот НКВД, СМЕРШ и прочие спецслужбы пользовались широкой поддержкой местного населения. И там, где можно было укрыться от бдительного ока контрразведчиков, от целого народа немецким шпионам спрятаться никак не удавалось. Любопытно, что бывший военный атташе Германии в СССР и «специалист по России» Кестеринг, уроженец Москвы (!), однажды заявил своему фюреру: «Скорее араб в бурнусе пройдет незамеченным по Берлину, нежели иностранный агент — по России».

В своих воспоминаниях участник Великой Отечественной войны генерал-майор Петр Павлович Кондаков, бывший заместитель министра госбезопасности СССР, о «войне разведок» в канун Второй мировой писал: «Еще задолго до начала второй мировой войны главари фашистской Германии создали огромный аппарат подрывной деятельности, острие которого было направлено прежде всего против Советского Союза. Готовясь к войне против СССР, гитлеровская Германия усилила органы разведки и контрразведки, расширила и без того значительные масштабы шпионажа, активизировала другие формы подрывной деятельности. Так, например, количество забрасываемой в Советский Союз немецко-фашистской агентуры увеличилось в 1940 году по сравнению с 1939 годом почти в 4 раза… Советские органы государственной безопасности, реализуя те огромные возможности, которыми располагало социалистическое государство для пресечения подрывной работы врага, еще в предвоенные годы нанесли ряд ударов по агентуре немецкой разведки внутри СССР».

И все же советские органы госбезопасности не сумели в полной мере очистить страну от шпионов и диверсантов накануне войны

Значительная часть фашистской агентуры обезвреживалась уже в ходе войны. Теперь, когда на Западе, да и порой у нас, пытаются поставить на одну доску руководство СССР и Третьего рейха, НКВД и гестапо, а немногих высокопоставленных предателей, типа Власова, представить в качестве «борцов за свободу», стоит вспомнить свидетельства очевидцев и участников тех событий. Совсем недавно, в 2018 году, вышла в свет книга «Спецслужбы Третьего рейха. Неизвестные страницы» — сборник исследований, сделанных на основе изучения архивных документов, в том числе — гитлеровской Германии. Вот несколько выдержек из этого сборника.

«Центром работы против СССР после прихода к руководству Абвером адмирала Канариса стал АСТ «Берлин» [подразделение Абвера «Абверштелле Берлин»]. Информация в этот центр поступала в основном от украинских националистов, использовавших свои связи в УССР. Главным контактным лицом в 1938 г. стал глава ОУН Андрей Мельник, которому, как другим националистам, было приказано непосредственно Канарисом переключиться с Польши на СССР. Это произошло осенью 1938-го, когда Мельник окончательно перебрался из Польши в Германию, хотя приказ о переориентировке на работу против Советского Союза был дан 2-му отделу Абвера еще зимой 1938 г. Вскоре при ОУН был создан отдел разведки во главе с бывшим петлюровским полковником и офицером австро-венгерской армии Романом Сушко. Мельник предложил Абверу провести мероприятия по подрывной деятельности на территории СССР, включая подготовку вооруженного восстания, что было одобрено Канарисом.

…В сентябре 1939 г. на территорию Белоруссии были заброшены агенты Гутель и Сенько с целью установки связи с бандой местного националиста Тарасюка. Националисты намеревались захватить Минск и провозгласить там Западную Белорусскую республику, но эта задача не была реализована. Известно, что переговоры Абвера с белорусскими националистами начались еще до Второй мировой войны.

…По сделанному после войны признанию помощника Канариса Райле, Абвер не имел в СССР к концу 1930-х гг. агентуры вовсе, поэтому приходилось прибегать к услугам украинских, белорусских и даже польских националистов, которые пробирались через границу с целью сбора информации: эффективность таких агентов была очень минимальной… Производственный потенциал многих советских военных заводов оценивался Абвером в январе 1941 года по данным 1937-1938 гг., соответственно, к 1939 г. были утрачены многие источники агентурных данных в советской военной промышленности».

А легендарный советский разведчик генерал Павел Судоплатов делал вывод: «Окончание войны до сих пор живет в моей памяти как грандиозное событие. Героические и трагические события минувшего, людские потери — все это оказалось оправданным перед лицом Великой Победы над Гитлером».

В канун 80-летия начала Второй мировой надо помнить, что советские спецслужбы сделали очень много для того, чтобы потери на фронте и в тылу оказались как можно меньше…

Михаил Пономарёв

Верхнее фото: goodfon.ru