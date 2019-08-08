Школы Владимира проверяют к 1 сентября

Владимирские школы начали проверять к новому учебному году. Накануне сотрудники МЧС оценили готовность гимназии №35. Проверку на пожарную безопасность учебное заведение прошло. Для сотрудников МЧС и журналистов руководство школы провело экскурсию по коридорам и кабинетам. Для наглядности продемонстрировали и работу сигнализации. Она встроена в каждом помещении гимназии. Датчик срабатывает на появление дыма. Сигнал передаётся на пульт охраны. Очаг возгорания сразу же проверяется, в случае подтверждения начинается эвакуация. Сигнал в это время также поступает на пульт дежурных МЧС, после чего в школу приезжает наряд спасателей. Реальные пожары в школе случались, говорит директор.

– Лет 10 назад у нас было настоящее возгорание в подвале. Дети спокойно эвакуировались. И мы думали, что это обычная учебная эвакуация. Когда приехали пожарные, мы тоже думали, что это учение с демонстрацией техники. А оказалось идёт возгорание в подвале. После того как сработала пожарная сигнализация все вышли на улицу, – рассказала «Призыву» Ирина Кулешова, директор гимназии №35. – И дети и учителя проходят противопожарную инструкцию несколько раз в год. В случае возгорания дети знают, куда им идти в сопровождении педагога, где взять марлевые повязки. Никто никому не мешает при этом.

В гимназии учится 942 ребёнка. В прошлом году для их безопасности установили скуды. На посту охраны идет запись видеонаблюдения. ЧОПовцы работают круглосуточно. У охраны есть все инструкции, люди в форме знают, как себя вести при внештатных ситуациях.

В гимназии 8 эвакуационных выходов. Основной– это центральная дверь.

— Если любой проходящий человек увидел пожар, нажимает кнопку, включает сигнализацию вручную. В течение 30 секунд реагируют приборы только для сотрудников охраны. Это сделано для того, чтобы понапрасну не гонять сюда сотрудников МЧС. Бывает, что идёт дым от пригоревшей пищи в столовой, прорыв водопровода, баловство школьников тоже может привести к срабатыванию сигнализации. Так вот, прибор пищит 30 секунд, если не будет никакой реакции персонала, сигнал пойдёт дальше сотрудникам МЧС. Если охрана видит, что пожара нет, то просто выключает датчик, если же идёт возгорание, сигнализация включается снова, начинается эвакуация. Включается громкоговорящая связь, — пояснил Артём Беляков, сотрудник обслуживающей организации.

Каждый раз подготовка гимназии №35 к новому учебному году, впрочем, как и любой владимирской школы, начинается ещё в июне. На сегодняшний день из 57 объектов сотрудники МЧС проверили 30 и все благополучно приняли.

— При приёмке в первую очередь обращают внимание на выполненные нормы по безопасности детей. В первую очередь – это работоспособность автоматических систем пожарных сигнализаций, запрашивается документация на данное оборудование, проверяется техническое обслуживание. Также исследуем пути эвакуации из учреждения. Они должны находиться в свободном доступе. Открываться без ключа изнутри, и чтобы на пути не находилось посторонних предметов. Сотрудников школы проверяем на знание инструктажа по противопожарной безопасности. Данная 35 гимназия к новому учебному году готова, — подчеркнул Максим Кисленко, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Фрунзенскому району г.Владимира.

Из 57 объектов во Владимире сотрудники МЧС проверили 30 и все благополучно приняли.

Сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области убедились, что все огнетушители опломбированы, опечатаны и на них нанесена маркировка с датой технического осмотра. Он проводился недавно — в июне. По показателям манометра все школьные огнетушители в исправном состоянии. При тушении порошковые — самые эффективные, говорят спасатели, они тушат твёрдые вещества, газы, горючие жидкости, электрооборудование. В гимназии огнетушители установлены через каждые 10-15 метров.

По словам директора, по традиции, первым занятием, которое пройдёт в новом учебном году станет техника безопасности. «Призыв» поинтересовался у Ирины Кулешовой – исправна ли в школе проводка и не беспокоят ли протечки крыши. Директор гимназии заверила, что в этом направлении всё в порядке. Два года назад здесь проводили капитальный ремонт кровли. Поэтому потолки сухие.

Ранее «Призыв» сообщал, что после общественного резонанса школа №43 получила долгожданное финансирование на ремонт крыши помещения спортзала. Стоимость работ составила 800 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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