Школьница взяла «бронзу» на первенстве Европы по шахматам

Юная шахматистка из Владимира завоевала бронзовую медаль первенства Европы среди детей и молодёжи до 18 лет. С результатом 7 баллов Диана Преображенская заняла третье место среди девочек в возрастной группе до 8 лет. Нашу шахматистку обошли соперницы из Азербайджана, набравшие 8 и 7,5 баллов соответственно. Сначала на «золото» претендовала белорусская спортсменка Варвара Матскевич. Но в самый последний турнирный день ей предстояло сыграть с Дианой, и наша землячка её обыграла. В итоге Варвара сдвинулась на 4-е место.

Диана Преображенская пополнила коллекцию медалей.

Диана Преображенская выступала в составе российской сборной, насчитывавшей в общей сложности 128 человек. По итогам первенства россияне завоевали 12 медалей и стали первыми в командном зачёте.

Детско-юношеское первенство Европы завершилось в столице Словакии – Братиславе. Впереди у Дианы – чемпионат мира по быстрым шахматам в Минске и чемпионат мира по классическим шахматам в Китае. Тренирует девочку Алексей Мишин.

Ранее «Призыв» писал, что на 15-м Международном кубке РГСУ по шахматам Moscow Open-2019 Диана взяла «золото». Шахматистка выиграла 9 партий подряд и набрала максимальное количество очков.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Владимира