Школам настоятельно рекомендовали ограничить использование мобильников 

Уже с нового учебного года в школах Владимирской области могут ограничить использование мобильных телефонов. Соответствующие рекомендации для учебных заведений страны разработали Роспотребнадзор, Министерство просвещения России, Рособрнадзор и медики. Методичка опубликована на сайте федерального ведомства. Разработчики предлагают на входе в школу ставить телефоны на «тихий режим» и сдавать их в специальные места хранения. При этом, подчеркивается в документе, ограничения не коснутся педагогов и детей, больных диабетом, которым необходимо контролировать уровень сахара в крови.

Сообщается, что рекомендации составлены на основе мониторинга и на практике зарубежных коллег. Исследования показали, что частое использование мобильных телефонов приводит к тому, что у ребёнка нарушается память, страдает внимание, скорость реакции, появляется раздражительность и нарушается сон.

— Анализ международного опыта показал, что ранний возраст начала использования устройств мобильной связи и длительные накопленное время их использования являются факторами, ведущим к нарушениям психики, что проявляется у ребенка гиперактивностью, повышенной раздражительностью, снижением долговременной памяти и умственной работоспособности, нарушением коммуникативных способностей, расстройством сна, — сообщается в методичке.

90 % учителей и 89 % родителей высказались за ограничения использования мобильников в школах.

Согласно проведенным разработчиками опросам, за ограничения использования мобильников в школах высказались 90% педагогов, 89% родителей и 61% самих учащихся. Многие учителя владимирских школ тоже согласны с большинством коллег. Даже на переменах вместо того, чтобы дать отдохнуть глазам, пообщаться с одноклассниками или подготовиться к следующему уроку дети со звонком сразу же включают гаджеты, сетуют педагоги.

— У подростков и детей младшего возраста злоупотребление гаджетами имеет место быть. Этому не рады ни родители, ни учителя, — рассказала «Призыву» Ирина Кулешова, директор владимирской гимназии №35. – У нас в гимназии есть негласное правило, что во время урока мобильными телефонами пользоваться нельзя. Он убран в рюкзак. Специальных мест для хранение мобильных телефонов в гимназии нет. Стараемся в детях воспитывать сознательное отношение, чтобы телефоны использовали во внеурочное время. Но на переменах все дети в телефонах. Они не только звонят, они играют в телефонах. Между родителями прийти к общему мнению о запрете телефонов не получается: кто-то выступает «за», кто-то против запрета.

Другой вопрос — как на деле реализовать рекомендации.

Создавать камеры хранения для телефонов несложно в младшем звене, говорят педагоги. С детьми занимаются в одном кабинете, их контролирует один классный руководитель. Куда труднее со старшими ребятами, которые перемещаются из одного кабинета в другой. Здесь помочь школе могут родители: важно объяснить ребенку правила использования телефонов в школе.

— У меня ребёнок идёт во второй класс. К началу учебного года я собираюсь купить ей мобильник. Причём самый простой, без интернета, чтобы просто быть на связи. Я знаю, что сейчас многие дети сума сходят по этим гаджетам, зависают в интернете, и я не хочу, чтобы моя дочка пошла тем же путём. Но сотовый телефон у неё в школе должен быть. Родители имеют право звонить своему ребёнку, на переменах, после занятий. Нужно просто объяснить детям, что смартфоны – это не игрушка, а в первую очередь средство для связи, особенно в экстренных случаях, — подчёркивает мама первоклассницы Вероника.

С переменным успехом с гаджетами ведут борьбу в разных странах. Так, во Франции принят закон, запрещающий в школах все виды мобильных телефонов, включая планшеты и смарт-часы. Сейчас запрещено пользоваться мобильными телефонами в школах Малайзии, Нигерии и Уганде. Будут ли приняты аналогичные законы в России неизвестно, методичка пока носит рекомендательный характер. Школы в регионах, кстати, получат документ как раз к началу учебного года.

Как сообщал «Призыв» ранее, о необходимости запретить пользоваться телефонами в школе в начале лета говорила Валентина Матвиенко. С этим предложением спикер выступила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Тогда было принято решение создать рабочую комиссию. Результатом труда которой и стали методические рекомендации.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»