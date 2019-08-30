Школа для девочек. Как это место выглядело 100 лет назад

Перед нами — один из немногих образцов гражданской архитектуры города Владимира, не претерпевших заметных изменений со дня своей постройки. Краеведам это здание в стиле позднего классицизма известно как «дом Артыновой», «дворянский дом» и «женская земская гимназия». Современники же легко узнают на старых и новых фотографиях владимирскую школу № 1.

Причина, по которой Владимирская земская управа выкупила дворянский дом под нужды образования, оказалась столь же важной, сколь и банальной. Представьте только, до второй половины XIX века в губернском городе не было ни единой светской школы для девочек. Женская земская гимназия открылась во Владимире лишь в 1870 году.

Подробный рассказ об истории школы у Золотых ворот вы услышите на следующей неделе в новом выпуске программы «Точка на карте». Экскурсию проведёт уже хорошо знакомый нашим зрителям гид и проводник по Владимиру – Алексей Валентинович.

Олег Беспалов

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