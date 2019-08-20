Шесть рысей содержатся в нелегальном вольере под Киржачом

Шесть рысей — четырёх взрослых животных и двух детёнышей — содержат незаконно в вольере под Киржачом. Это нарушение выявила природоохранная прокуратура вместе с областной Госохотинспекцией. Вольер большой, площадью почти в гектар, но возведён незаконно. Прокуратура возбудила административное дело. Суровой кары, впрочем, не последует. Хозяину вольера нужно просто оформить документы. Ведь рысей он содержал в полувольных условиях из самых гуманных побуждений – чтобы адаптировать к дикой природе.

Хищников мужчине, который возвёл вольер, подарили. По имеющейся у «Призыва» информации, часть животных прибыли в наш регион из питомника Челябинской области, часть — из-под Брянска. Малыши у рысей появились уже здесь, в Киржачском районе. Но чтобы животные, с одной стороны, смогли жить на воле, а с другой, не попали под отстрел удалых охотников или браконьеров, наш земляк и сформировал для них искусственный ареал обитания.

Вольер появился в середине июня нынешнего года, установила проверка.

Хотя «автора» сооружения не подозревают в дурных намерениях, разрешительных документов ни на право пользования участком лесного фонда, ни на разведение диких зверей у него нет. Поэтому прокуратура возбудила сразу два административных производства — за нарушение правил пользования объектами животного мира и за самовольное занятие лесных участков.

Кстати, у человека, сделавшего вольер, фамилия довольно редкая. Но как раз в деле защиты животных упоминается неоднократно. Один из её обладателей, например, ведущий научный сотрудник Саяно-Шушенского заповедника, кандидат биологических наук – занимается снежными барсами. А другой – исследует крупных хищников в Уссурийском крае.

Макар Кузьмин

Фото прокуратуры Владимирской области