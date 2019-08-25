Схему вывоза мусора снова корректируют

Во Владимирской области приступили к очередной корректировке схемы обращения с твердыми бытовыми отходами. Изменения вносят в список мусоровывозящих компаний и полигонов, еще раз просчитывают маршруты вывоза отходов. Документально оформили запрет на ввоз мусора из других регионов. На эти изменения властей подвиг вал жалоб от мусороперевозчиков в антимонопольную службу. Счет уже идет на десятки. Предприятия рынка продолжают обжаловать конкурсные процедуры по выбору регоператора, а также условия вывоза и утилизации отходов.



На сегодня властям удалось заключить соглашение с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами только по третьей зоне. Муромская компания «ЭКО-Транс» будет обслуживать города Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы.

Конкурсы по другим двум зонам продлены из-за жалоб в ФАС.

Пока жители продолжают платить за вывоз мусора по тарифам пропорционально занимаемой жилой площади. У большинства домов в обслуживании управляющих компаний платеж за мусор включен в общую квитанцию. Он заложен в сумме за ремонт и содержание общего имущества дома. По новым правилам жители будут платить за мусор по отдельной квитанции и по тарифу за человека, а не с квадратного метра.

Как «Призыв» писал ранее, мусорную реформу собирались запустить еще с Нового года. Но из-за большого потока жалоб участников мусорного рынка сроки перенесли на год.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»