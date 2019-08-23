Семь классных идей для выходных дней

Свою 51-ю годовщину парк отметит в рамках Года театра, а это значит, что для гостей будет устроен тематический праздник «Театральные именины парка «Дружба». На входе в парк гостей встретят мимы, а на территории будут организованы: творческая мастерская «Театральная бутафория», где все желающие смогут совершенно бесплатно создать фотореквизит; детская площадка «Саквояж с чудесами» — игры, танцы и театральные мастер-классы; «Стендап» — выступление лучших комиков Владимирской области и импровизация со зрителями, а также «Буфет» и «Ярмарка», где можно будет вкусно перекусить и приобрести сувенирную продукцию.

В 11.00 дети вместе с аниматором пройдут все интересные уголки парка и вспомнят самые веселые игры. В 12.00 откроется фотовыставка «Наш добрый парк», лучшие фотографии отметят приятными призами. С 12.00 до 17.00 всех ждут на бесплатной ярмарке «Фримаркет» — выбрать и забрать с собой понравившуюся вещь сможет любой желающий. На площадке у катка будет проходить конкурс рисунка на асфальте и арт-терапия «Наши лучшие друзья».

На сцене пройдут различные театральные постановки творческих коллективов города Владимира и области: «Петрушечный балаган» с древнерусской лотереей от Дома народного творчества г. Судогды, пальчиковый театр от семейного клуба «Мамина радость». Детская студия театра и кино GOLDEN SHIP & PIXELLAB представит мини-спектакль «Буратино». В концертной программе также примут участие Алексей Молдалиев, театр фольклора «Разгуляй» и клуб социального и исторического танца «Реверанс». Финалом станет всеобщий флэшмоб с красочным шоу «Цветной дым».

С 17.00 до 19.00 у сцены пройдет детская дискотека «Диско-парк». На площадке у катка всех взрослых ждут на дискотеке «Ретро-шлягер». Посетители, пришедшие в этот день в тематических костюмах, будут отмечены приятными подарками.

Парк «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22



25 августа с 11 до 19.00

Вход свободный