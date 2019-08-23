Семь классных идей для выходных дней

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VI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов 0+
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Хорошее бесплатное кино
В эти выходные социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям три полнометражных мультфильма и красивую мелодраму для взрослых. Анимационный фильм о приключениях обезьянки Санни «Маленький большой герой» (Китай, Гонконг, 2017, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Новую историю из жизни племени галлов расскажет в 13.30 веселый мультфильм «Астерикс и тайное зелье» (Франция, 2018, 6+). Маленькие тайны одного дома раскроет сказочная кинокартина «Гномы в доме» (Великобритания, Канада, США, Каймановы острова, 2017, 6+), сеанс начнется в 16.00. Современным Ромео и Джульетте посвящена мелодрама «Парк развлечений» (Швеция, 2019, 16+), которую зрители увидят в 18.30.
Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
17 и 18 августа в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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День города Александрова 0+
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«Рябиновое Ополье» в Юрьеве-Польском 0+
Фестиваль народного творчества собирает любителей и ценителей русской песни, танца и ремёсел в субботу, 24 августа. В городском сквере в 10.00 гостеприимно встретит всех «Рябиновое подворье», предлагая угощение, продукцию местных предприятий, изделия народных умельцев. Интерактивная фотоаллея «Ожившая старина» раскинется у стен Михайло-Архангельского монастыря, а на Советской площади – ярмарка мастеров.
Выступлением духового оркестра Юрьев-Польской ДШИ в 10.30 начнется концертная программа на главной сцене праздника. Лучшие творческие коллективы из Владимирской и Ивановской областей порадуют своими талантами жителей и гостей города. Специальная игровая программа подготовлена коллективом «Брянички» из города Суздаля. Юные красавицы поразят своими костюмами на конкурсе «Мисс Рябинка».
Вечером состоится концерт областного ансамбля «Владимирские рожечники» и творческих коллективов Районного центра культуры и досуга. Завершится это яркое событие зажигательным выступлением талантов из Собинского района.
Центр города Юрьева-Польского
24 августа с 10.00 до 22.00
Вход свободный
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День рождения парка «Дружба» 0+
Свою 51-ю годовщину парк отметит в рамках Года театра, а это значит, что для гостей будет устроен тематический праздник «Театральные именины парка «Дружба». На входе в парк гостей встретят мимы, а на территории будут организованы: творческая мастерская «Театральная бутафория», где все желающие смогут совершенно бесплатно создать фотореквизит; детская площадка «Саквояж с чудесами» — игры, танцы и театральные мастер-классы; «Стендап» — выступление лучших комиков Владимирской области и импровизация со зрителями, а также «Буфет» и «Ярмарка», где можно будет вкусно перекусить и приобрести сувенирную продукцию.
В 11.00 дети вместе с аниматором пройдут все интересные уголки парка и вспомнят самые веселые игры. В 12.00 откроется фотовыставка «Наш добрый парк», лучшие фотографии отметят приятными призами. С 12.00 до 17.00 всех ждут на бесплатной ярмарке «Фримаркет» — выбрать и забрать с собой понравившуюся вещь сможет любой желающий. На площадке у катка будет проходить конкурс рисунка на асфальте и арт-терапия «Наши лучшие друзья».
На сцене пройдут различные театральные постановки творческих коллективов города Владимира и области: «Петрушечный балаган» с древнерусской лотереей от Дома народного творчества г. Судогды, пальчиковый театр от семейного клуба «Мамина радость». Детская студия театра и кино GOLDEN SHIP & PIXELLAB представит мини-спектакль «Буратино». В концертной программе также примут участие Алексей Молдалиев, театр фольклора «Разгуляй» и клуб социального и исторического танца «Реверанс». Финалом станет всеобщий флэшмоб с красочным шоу «Цветной дым».
С 17.00 до 19.00 у сцены пройдет детская дискотека «Диско-парк». На площадке у катка всех взрослых ждут на дискотеке «Ретро-шлягер». Посетители, пришедшие в этот день в тематических костюмах, будут отмечены приятными подарками.
Парк «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22
25 августа с 11 до 19.00
Вход свободный
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«Макс Брой Light» 16+
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День улицы Горького 0+
Организаторы праздника запланировали работу четырех сценических зон. «Главная площадка» — сцена перед зданием Городского Дворца культуры, где с 16.00 до 22.00 состоится концерт творческих коллективов ГДК, официальная церемония открытия праздника, выступление финалистки шоу «Голос» владимирской певицы Дарьи Шигиной и оpen-air от популярного владимирского диджея Хайзенберга и МС Кирилла Нефедова.
«Летняя сцена» — площадка за ГДК с выходом в сквер, где с 18.30 до 21.00 будет создана комфортная среда для самых маленьких посетителей праздника: аттракционы, батуты, сладости. Там же пройдут интерактивные программы от преподавателей зумбы-кидс, мастеров роллер-скатинга и мастеров батутного спорта.
Площадка справа от здания превратится в «Сытный ряд», где владимирские повара и кулинары предложат посетителям праздника кулинарные изыски. Площадка слева от ДК — «Город мастеров» — зона мастер-классов и выставок-продаж от мастеров прикладного искусства.
Территория Городского Дворца культуры: ул. Горького, 54
25 августа с 16.00 до 19.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: park-druzhba.ru
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