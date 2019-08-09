Семь идей для выходных дней

В субботу Суздаль отметит свой 995-й день рождения. С 8.00 до 14.00 в Зарядье (Торговые ряды со стороны реки Каменки) расположится Блошиный рынок. Ярмарку товаров для рукоделия можно посетить с 10.00 до 19.00 в ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, 45). Детский показ «Мода в стиле «Пэчворк» состоится на Торговой площади с 11.00 до 14.00. У памятника Алексею Лебедеву на ул. Кремлёвская с 11.00 до 13.00 пройдет праздник поэзии и песни «России вечная любовь». С 13.00 до 14.00 в Городском саду (ул. Кремлёвская) играет духовой оркестр. Юные артисты подарят родному городу концертную программу «Звездный час» в 14.00 на Торговой площади.

Фабрика «Дымов. Керамика» приглашает на мастер-классы и бесплатные экскурсии в 12.00, 14.00 и 16.00. Для гостей приготовлены праздничные угощения вареньем и пловом, а также дегустация сладостей и медовухи от «Гостиного двора».

«Гвоздем программы» станет костюмированное театрализованное шествие по центральной улице города. Нарядная процессия проследует в 15.00 от Центра культуры и досуга (Красная площадь, 5) до Торговой площади, где в 15.20 состоится официальное открытие праздника. В 16.00 на Торговой площади начнет свою работу фестиваль «СУЗДАЛЬСКИЙ ХОРОВОД» с участием творческих коллективов Владимирской области, а также г. Иваново. В 18.00 молодые артисты подарят родному городу концертную программу «Молодёжный МИКС» на Торговой площади. В 19.00 праздничную эстафету примут кавер-группа «Диско-партизаны», шоу-бэнд «Филстайл» и кавер-трио «Санта Лючия». Красочный фейерверк в 23.00 станет ярким завершением праздника.

г. Суздаль

10 августа с 8.00 до 23.00

Вход свободный