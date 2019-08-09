Семь идей для выходных дней

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Спортивный уик-энд 0+
В субботу впервые на территории ледового комплекса «Владимир» пройдет Спортивный уик-энд в рамках Дня физкультурника. На 30 площадках вас ждут: спортивные соревнования, интерактив, мини-трейл, гонка на офисных креслах, шоу мотоциклов, открытые тренировки, киберспорт, водный футбол 5х5, массовое катание на льду, хоккейный матч, турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» и даже чемпионат ползунков.
Ледовый комплекс «Владимир»: пр-кт Ленина, 79а
10 августа в 10.00
Вход свободный
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Творческие выходные на Пушкинском бульваре 0+
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День города Суздаля 0+
В субботу Суздаль отметит свой 995-й день рождения. С 8.00 до 14.00 в Зарядье (Торговые ряды со стороны реки Каменки) расположится Блошиный рынок. Ярмарку товаров для рукоделия можно посетить с 10.00 до 19.00 в ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, 45). Детский показ «Мода в стиле «Пэчворк» состоится на Торговой площади с 11.00 до 14.00. У памятника Алексею Лебедеву на ул. Кремлёвская с 11.00 до 13.00 пройдет праздник поэзии и песни «России вечная любовь». С 13.00 до 14.00 в Городском саду (ул. Кремлёвская) играет духовой оркестр. Юные артисты подарят родному городу концертную программу «Звездный час» в 14.00 на Торговой площади.
Фабрика «Дымов. Керамика» приглашает на мастер-классы и бесплатные экскурсии в 12.00, 14.00 и 16.00. Для гостей приготовлены праздничные угощения вареньем и пловом, а также дегустация сладостей и медовухи от «Гостиного двора».
«Гвоздем программы» станет костюмированное театрализованное шествие по центральной улице города. Нарядная процессия проследует в 15.00 от Центра культуры и досуга (Красная площадь, 5) до Торговой площади, где в 15.20 состоится официальное открытие праздника. В 16.00 на Торговой площади начнет свою работу фестиваль «СУЗДАЛЬСКИЙ ХОРОВОД» с участием творческих коллективов Владимирской области, а также г. Иваново. В 18.00 молодые артисты подарят родному городу концертную программу «Молодёжный МИКС» на Торговой площади. В 19.00 праздничную эстафету примут кавер-группа «Диско-партизаны», шоу-бэнд «Филстайл» и кавер-трио «Санта Лючия». Красочный фейерверк в 23.00 станет ярким завершением праздника.
г. Суздаль
10 августа с 8.00 до 23.00
Вход свободный
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Мстерский базар 0+
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Экскурсия в DIY-парк 0+
В субботу заново открываем давно заброшенный парк у ДДюТ «Старые сады» в преддверии Ресторанного дня, который пройдет там 17 августа. В программе: экскурсии по парку, а также по предполагаемым локациям Рестодня, модный инстаграм-пикник под яблонькой, создание арт-объекта из разрушенной надписи «Детский парк» у бывшего главного входа, субботник, собрание для потенциальных участников и волонтеров.
Большинство горожан думают, что парк у ДДюТ – это голые пустыри, овраги и свалка. Но на самом деле – это цветущий сад, с невероятным количеством фруктовых деревьев и множеством красивых мест. Парк уже активно используется местными жителями, по нему гуляют с детьми и домашними животными, его развивают и за ним ухаживают разные сообщества — детско-юношеские, спортивные, экологические.
К Ресторанному дню 17 августа силами волонтеров и горожан парк облагораживается и обустраивается, чтобы встретить гостей. Приходите 10 августа в парк у ДДюТ, убедитесь, что он может превратиться в классное место отдыха, и расскажите об этом всем.
Парк у ДДюТ: ул. Мира, 8
10 августа в 12.00
Вход свободный
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Рок-фестиваль в Коврове 6+
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Международный фестиваль лоскутного шитья 0+
В программе фестиваля — проекты «Лоскутное поле», «Возьмемся за руки, друзья!», «Наши бабушки» и «Лоскутное поле мира». Состоятся презентации иностранных квилтеров и шоу-показ «Мода в стиле ПЭЧВОРК». Ожидаются приветствие якутских мастеров и мастер-классы для школьников. Пройдут фотосессии и съемки фильма, интервью с участниками и гостями, а также большая выставка-продажа шедевральных лоскутных одеял. Будут организованы продажа уникальной одежды от аутентичных дизайнеров, запуск воздушных змеев, прогулки на воздушном шаре. И, конечно же, гостей фестиваля ждет оригинальный сюрприз, которого никто не ожидает.
ГТК «Суздаль»: ул. Коровники, 45
11 августа с 10.00 до 18.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: golos.io
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