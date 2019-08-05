Самым титулованным ориентировщиком России стал Антон Фолифоров

Антон Фолифоров из Коврова стал самым титулованным спортсменом-ориентировщиком в России. Только золотых медалей в его коллекции — 14. Последнюю награду высшей пробы Антон Фолифоров завоевал в трехэтапной эстафете чемпионата мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Соревнования в минувшую субботу завершились в датском городе Виборг. Всего же на чемпионате мира спортсмен завоевал четыре награды: кроме «золота» в эстафете, у Фолифорова еще два «серебра» (дисциплины «спринт» и «миддл») и «бронза» (дисциплина «лонг»).

За свою карьеру Антон Фолифоров собрал 14 золотых медалей.

Участниками чемпионата и первенства мира по спортивному ориентированию стали около 80 мужчин и 60 женщин из 27 стран. За Владимирскую область в составе российской сборной выступали три человека: Заслуженные мастера спорта России Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова, а также Анастасия Рузанова, которая впервые участвует в таком крупном турнире.

Ранее «Призыв» сообщал, что в прошлом году Антон Фолифоров на чемпионате мира также становился лучшим.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено департаментом по физической культуре и спорту администрации