Самую вкусную уху сварили «Приклязьменские щукари»

Уха, приготовленная командой «Приклязьменские щукари» из Радужного, названа самой вкусной. Её блюдо стало победителем праздника ухи, состоявшегося накануне на живописном берегу Клязьмы в Камешковском районе. За победу сразились сразу 11 команд из разных районов Владимирской области. Готовить ароматное блюдо на костре вызвались 5 коллективов, представляющих сельские поселения Камешковского района, местное Общество инвалидов и Союз пенсионеров, команда Владимирского филиала РАНХиГС и Союза спасателей, а также гости из Меленковского, Ковровского районов и из Радужного.

Праздник ухи проходит уже в 8 раз.

— Праздник ухи проводится уже 8 раз. Первые пять лет он проходил в селе Второво. Это был такой сельский праздник. Но огромное число положительных отзывов подтолкнуло нас на то, чтобы мы сделали его районным. Третий год проводим его на берегу Клязьмы. Широко распространяли информацию о нашем мероприятии, потому гостей приехало много. Повезло и с погодой. Дождь быстро закончился и засияло солнце, — рассказала «Призыву» начальник управления делами администрации Камешковского района Наталья Наумова.

Кто станет победителем кулинарного поединка, предугадать было сложно. Каждая команда подготовилась очень серьезно. Даже фавориты прошлого года, муниципальное образование Брызгаловское, признались, что соперники у них очень сильные.

— В прошлом году мы были пираты, сегодня — золотые рыбки. Новые костюмы, яркая презентация и новое авторское блюдо. Соперники сильные, но мы надеемся, что им не уступим, — отметила участница команды «Золотые рыбки» Зоя Шаповалова.

Рецепт ухи у каждый команды свой, особенный. Команда из Меленковского района сделала ставку на рыбное ассорти. Как рассказал ответственный за приготовление ухи Юрий Титов, для блюда взяли четыре виды рыбы: леща, окуня, язя и судака.

— Готовлю уху сколько себя помню — признался «Призыву» Юрий Иванович. — Начинали ещё парнями, когда ходили на речку. Поймаем рыбку и сразу варим на костре, вкуснотища!

На приготовление ухи командам был выделен час.

Победителей выбирали не только по вкусу блюда. Помимо кулинарных способностей жюри оценивало визитную карточку команды, оформление места для приготовления ухи, презентацию, а также оригинальность подачи. А ещё команды соревновались в исполнении частушек, песен и в конкурсе на лучший костюм.

Лучшими из лучших после всех испытаний помимо «Приклязьминских щукарей» из Радужного стали команды муниципального образования Сергеихинское и общественной организации Союза пенсионеров Камешковского района. Они заняли втрое и третье призовые места.

Памятные дипломы получили и команды, ставшие лучшими в отдельных номинациях.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как приготовить финскую уху. Рецептом поделился кулинарный блогер Дмитрий Мареев.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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