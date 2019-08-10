Самбистам обещают деньги, а боксерам — угол

Спортшколы города Владимира продолжат работать, несмотря на то, что муниципалитет планирует повысить им арендную плату. Спортивной школе олимпийского резерва по самбо им. Чичваркина выделят дополнительное финансирование. Денег должно хватить на оплату аренды помещений. Этим занимается региональный департамент по физической культуре и спорту. Юных спортсменов будут тренировать по-прежнему в доме № 10/13 на улице Комиссарова. А для спортивной школы олимпийского резерва по боксу подыскивают новое помещение, сообщила пресс-служба администрации области.

Спортшколы Владимира продолжат работать.

Об отмене льготных ставок аренды муниципальных помещений для учреждений культуры, образования и спорта, имеющих областное подчинение, администрация города Владимира объявила месяц назад. Она мотивировала своё решение финансовой политикой области по отношению к губернскому центру, при которой тот вынужден изыскивать все возможности пополнения бюджета.

Ранее «Призыв» писал, что мэрия повышает аренду еще и для отделений почты и филиалов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ответная реакция последовала сразу же — все заявили о возможном закрытии отделений, а также повышении цен на посещение секций и музейных экспозиций.

Ольга Ефремова

Фото департамента по физической культуре и спорту Владимирской области