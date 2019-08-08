Рынок жилья переформатируется из-за гарантий дольщикам

Строительную отрасль Владимирской области лихорадит с запуском проектного финансирования строительства жилья и изменением отношений дольщиков и застройщиков. Темпы строительства жилья уже замедлились. Во Владимире построена лишь пятая часть от плана. Эксперты рынка предрекают скорое банкротство многим строительным компаниям. Кто захочет удержаться на плаву, тот будет перепрофилироваться.

Владимир Немков, замдиректора строительной компании, бывший начальник городского управления строительства:



Уже некоторые строительные организации начали переходить на новые условия. Допустим, идет банкротство организации. Они не могут выполнять функции заказчика, застройщика, не могут собирать ипотеку, потому что нужны определенные требования.

Поэтому они будут вести строительство как подрядная организация. Некоторые уже перепрофилируются. Основное направление идет на частников или на малоэтажную жилую застройку.

Они хотят сохранить компанию и свой коллектив. Все равно никто не уйдет.

Владимир Андреевич около 10 лет руководил городским управлением строительства. Говорит, таких реформ прежде не случалось. По нагрузке ситуацию можно сравнить только с запуском ипотечного кредитования по сниженным ставкам и ограничениям по выплатам.



Местные власти тоже встревожены. Ведь план по вводу жилья, утвержденный на федеральном уровне, никто не снижал, а надежды на его выполнение тают на глазах. Во Владимире должны построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья, а введено в эксплуатацию за полгода только 47 тысяч.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира

Нам самое главное, чтобы не затормозилось ни строительство, ни ввод домов в эксплуатацию.

Мы приложим максимум усилий, чтобы помочь всем стабильно строить, стабильно продавать.

Чтобы бизнес у нас процветал, а не затухал.

По оценкам местных экспертов, всего 10-15% организаций перешли на новые рельсы долевого строительства, деньги граждан переведены на эскроу-счета до ввода домов в эксплуатацию. Остальные застройщики надеются доработать на старых условиях. Чем больше квартир продано и этажей построено, тем выше шансы.

Из-за новых правил долевого строительства застройщики покидают рынок.

По информации застройщиков, их задела хватит максимум на 2 года. Дальше все равно придется определяться, переходить на проектное финансирование, когда банкам нужно представлять жилые кварталы на бумаге со всей инфраструктурой, или становиться подрядчиками, согласившись работать на «дядю».

Виталий Давидов, президент регионального Союза строителей:

Конечно, сейчас происходит настройка системы, взаимодействие между застройщиками и банками.

Достаточно активная работа в этом отношении проводилась Союзом строителей, Законодательным Собранием, администрацией области.

На сегодняшний день мы вошли в систему. Мы смотрим с уверенностью в будущее.

По заверениям строителей, цены на жилье пока не растут. Все дело в снижении спроса. Какой смысл поднимать стоимость жилья, если квартиры и сейчас плохо берут.

Как «Призыв» писал ранее, сложности возникли и в сфере ипотечного кредитования жилья. Есть прогнозы, что в скором времени ипотеку вообще перестанут оформлять.

Анна Тумановская

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