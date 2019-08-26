Рпенский проезд хотят сделать магистралью

Администрация Владимира нашла потенциальных архитекторов, которые согласились разработать экономную версию проекта строительства Рпенского проезда. По видению властей, это будет магистраль без светофоров и перекрестков. На это дело область выделила 15 миллионов рублей, еще 5% добавил город. Проект оценили в менее 1% от реальной стоимости строительства. Тогда как по нормативам разработка документов обходится в 10%. Ведь сюда входят изыскательские работы, проработка нескольких вариантов Рпенского проезда по высоте и координатам, а также расчет сметы. В мэрии заверяют, что качественный проект долгожданной дороги, которая будет дублером Большой Нижегородской и Добросельской, сделают и на эти средства.

Беседа депутатов горсовета Ларисы Пышониной, Бориса Оверчука и начальника проектного управления Владимира Антона Аручиди:

А.А.: Участок у Пенсионного фонда, у железнодорожного переезда, и выходить он будет на улицы Юбилейная и Жуковского. Бессветофорное движение длинной 2,2 километра.

Л.П.: Когда планируется завершение строительства?

А.А.: Нормативный срок строительства — порядка 30 месяцев. Это 2020 год. Если будут позволять грунты и коммуникации.

Л.П.: Жители нашего города очень ждут этой развязки.

Б.О.: А приблизительно прикинули, во сколько обойдется строительство?

А.А.: Это 1,6 — 1,8 миллиарда рублей. Софинансирование будет. За счет трех бюджетов строительство. Стоимость зависит от того, какая будет высота дороги, какие там грунты.

Власти опасаются, удастся ли им «усмирить» реку Рпень. Первые изыскания по проекту проводились три года назад. По результатам геологических и археологических исследований определили два направления для дороги. Первый вариант проходил через частные жилые дома и промышленные предприятия. Второй — через гаражные комплексы. Под снос попадут сотни металлических коробок.

Готовый проект отправят в правительство для получения федеральных средств.

Как писал «Призыв» ранее, деньги на строительство ждет и другая перспективная транспортная артерия города. Перемычка, которая соединит Чапаева и Сперанского, разгрузит 8-ЮЗ.

Анна Тумановская

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