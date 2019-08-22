Розы и Дева Мария дали имя католическому храму

Совсем недавно мы сравнивали исторические и современные фото католического храма во Владимире. Официально он называется приходом Пресвятой Девы Марии Священного Розария римско-католической церкви. Наступило время познакомиться с ним поближе.

Откуда пришло католичество в наш город? Розарий — это человек или цветник? Что общего у русских белокаменных церквей и готических храмов средневековой Европы? Как появился костёл у владимирской католической общины, и какова его история в послереволюционные годы? На эти и другие вопросы ответит экскурсовод, проводник и гид по Владимиру Алексей Валентинович в очередном выпуске программы «Точка на карте».

В этом видео вы узнаете:

00:24 – что означает сложное и красивое название владимирского католического прихода;

01:00 – что именно итальянские зодчие привнесли в древнерусскую храмовую архитектуру;

01:37 – откуда берёт начало владимирская католическая община;

02:12 – почему во Владимире построили католический храм;

03:17 – что спасло храм от сноса в 1917 году;

04:35 – о ритуале католиков при входе в храм;

05:13 – почему в католическом храме каменные алтари;

06:14 – зачем храму орган;

06:30 – действительно ли католики во время службы всегда сидят на скамейках.

Подготовил Олег Беспалов

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