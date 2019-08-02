«Ростелеком» расширил сеть GPON во Владимирской области

«Ростелеком» завершил строительство сетей GPON[1] в Петушинском и Киржачском районах Владимирской области. Теперь жителям более тысячи домохозяйств доступны быстрый интернет и высокое качество услуг «Ростелекома». В ходе работ специалисты компании проложили 25 километров оптических линий. В июле 2019 года возможность подключить современные сервисы и услуги национального цифрового провайдера получили жители частного сектора поселка Городищи и деревни Марково Петушинского района, а также коттеджных поселков «Заповедный парк» и «Заповедный берег» Киржачского района.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Понятие «скорость интернета» ассоциируется, чаще всего, со временем загрузки «тяжелых» видео, а также музыки и графических файлов. А значит, высокоскоростной Интернет – это насущная необходимость, а не прихоть. Наши решения GPON позволяют обеспечить скорость выхода в Сеть до одного гигабита в секунду. Выделенная оптика в квартиру гарантирует устойчивый сигнал, высокую скорость, что, в свою очередь, открывает доступ к огромному количеству ресурсоёмких цифровых услуг. Согласно плану развития оптической инфраструктуры во Владимирском регионе «Ростелеком» продолжит разворачивать сети GPON в остальных районах области. Следующими станут населенные пункты Гусь-Хрустального района и микрорайона Оргтруд».

Пользователям гигабитных сетей «Ростелекома» доступны пакетные предложения со скидкой: «Для интернета везде», «Для впечатлений везде», «Для семьи», «Для всего», «Для спокойствия». В основе этих тарифов – высокоскоростной интернет с антивирусной защитой. Клиенты могут выбрать пакет с «Интерактивным ТВ» или «Видеонаблюдением» и получить мобильную связь в подарок.

[1] GPON (от англ. Gigabit Passive Optical Network, гигабитная пассивная оптическая сеть) — одна из самых современных технологий доступа в интернет, позволяющая подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом.