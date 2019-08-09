«Ростелеком» подвёл итоги конкурса «Читаем Фатьянова всей семьей»

«Ростелеком» стал IT-партнёром песенного фестиваля на «Солнечной поляночке» и провёл творческий конкурс «Читаем Фатьянова всей семьёй[1]». На конкурс, который прошёл при поддержке газеты «Районка 21 век» и информационного портала «Вязники.РФ», принимались видеоролики, в которых участники читали стихи Алексея Фатьянова. Победителей определило открытое голосование в социальных сетях, а основными критерием оценки стали творческий подход, выразительность и душевность прочтения. Работы доступны на сайте Вязники.РФ и в группе «Вязники в курсе». На торжественной церемонии награждения, которая состоялась в редакции газеты «Районка 21 век», памятные призы получили Марина и Матвей Аксеновы, а также Дмитрий Гогин.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В 2019 году Владимирская область стала центром празднования столетнего юбилея «вязниковского соловья» – нашего земляка Алексея Фатьянова. В этот памятный год мы провели творческий конкурс. Основную часть роликов, как мы и надеялись, прислали семьи с детьми. И именно дети стали главными действующими лицами большинства конкурсных работ. Я не считаю себя сентиментальным, но меня очень тронуло, когда я смотрел, как маленькие владимирцы поют знаменитых «Соловьёв» или «Где же вы теперь, друзья однополчане». Я считаю, что именно в семье закладываются человеческие ценности, формируется хороший вкус и потребность проводить время с родными. «Ростелеком» поддерживает добрые семейные отношения. У нас множество услуг, рассчитанных на всю семью. Например, набирающий обороты сервис Wink».

Платформа Wink от «Ростелекома» позволяет смотреть телеэфир, кино и сериалы на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TV. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств, что позволяет с пользой провести время всей семьей. Множество сервисов, реализованных на этой платформе, позволяют сделать семейный отдых ярче, а также защитить детей от контента, который может быть им вреден. Удобный продуманный интерфейс приложения и возможность управлять просмотром позволяют абонентам цифрового провайдера проводить время не только с удовольствием, но и с комфортом.

[1] Алексей Иванович Фатьянов (1919 — 1959) — русский советский поэт, автор многих популярных в 1940—1970 годах песен. Песни Алексея Фатьянова — «Соловьи», «Первым делом, первым делом самолёты», «Где ж ты, мой сад?», «Тишина за Рогожской заставой», «В городском саду играет духовой оркестр», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давно мы дома не были», «Если б гармошка умела…», «Весна на Заречной улице», «Хвастать, милая, не стану…», «Когда весна придёт, не знаю…», «Первым делом, первым делом самолеты».