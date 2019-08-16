Роспотребнадзор назвал основной источник бешенства

29 случаев бешенства зарегистрировано во Владимирской области за первые шесть месяцев этого года. Главные разносчики — по-прежнему дикие животные. Смертельно опасный вирус нашли у 17 лис и 3 енотовидных собак. За этот период заболели и девять домашних животных — 3 собаки и 6 кошек. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в большинстве случаев бешенство у последних возникло в результате контакта с дикими животными.

За весь прошлый год зафиксировано 26 случаев бешенства.

На начало августа неблагополучными по бешенству во Владимирской области остаются семь пунктов: деревня Данилково в Вязниковском районе, Троица в Кольчугинском районе, Баландино в Гороховецком районе, Старое Аннино под Петушками, Васильково в Суздальском районе, улица Московская в Муроме и две точки в Ковровском районе — село Павловское и улица Шоссейная в самом Коврове.

В апреле Владимирская область попала в список регионов — лидеров по заболеваемости бешенством. Мы соседствовали с Московской, Пензенской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областями, а также Красноярским краем. В прошлом году в регионе болезнь была диагностирована у 26 животных, 12 из них — лисы.

Как «Призыв» сообщал ранее, на проблемных территориях введен карантин по бешенству.

Елена Пляскина

Фото: gazeta-n1.ru