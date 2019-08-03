Родители забраковали горки для своих детей

Новое игровое оборудование в 82-ом детсаду г. Владимира породило конфликт между родителями и руководством дошкольного учреждения. Мало того, что доставка, разгрузка и установка уличных горок осуществлялась за счёт мам и пап, так ведь ещё игровые комплексы, как утверждают некоторые родители, «небезопасны для детей».

— На горке не развернуться. Там места очень мало. А в зимней одежде можно забыть про горку, — уверена одна из мам воспитанников сада. — Эти горки никого не устраивают. А родители уже заплатили за утилизацию старых. Наша группа от горки отказалась, ждем, когда деньги вернут за доставку.

Руководство сада уверяет, что игровые комплексы — качественные, от проверенного производителя. Устойчивость оборудования сотрудники испытали сами.

— Я лично испытывала эти горки — висела на них, дёргала, проверяла конструкцию на прочность. Всё крепко держится, — уверяет завхоз сада.

Пока игровые комплексы смонтированы не все. В садике 11 групп. Горок закупили 8. Перед этим с каждой группы (где установят новое оборудование) руководство сада собрало почти по 2,5 тысячи рублей за доставку горок и качелей.

Светлана Павлова, мама воспитанника сада:

Мы для садика делаем довольно-таки много. Обновили полностью площадку. Старую — покрасили. Устанавливали новое игровое оборудование. Никогда не против сделать ремонт в группе. Мы прекрасно понимаем, что в садике не хватает средств. Но есть и предел.

Сейчас привезли игровое оборудование. На доставку которого мы скинулись, все кому эти горки привезли. После этого нам говорят, приводите родителей, чтобы разгружать это. Причём должны были привезти с 7 до 8 вечера. В итоге привезли в 11 вечера, родители приходили, разгружали. После этого нам говорят, устанавливайте сами.

Многие родители до сих пор пребывают в неведении — на какие средства было закуплено игровое оборудование? В детском саду поясняют – деньги пришли из областного бюджета. Горки привезли из Орехово-Зуева. Всего восемь игровых комплексов, хотя могло быть и семь. Но садик сэкономил на доставке и сборке.

— На доставку скинулись родители – это порядка 12 тысяч рублей. И собрать горки мы попросили пап, потому что сборка стоит 32 тысячи. 12 и 32 – это 44 тысячи рублей, примерная стоимость одного игрового оборудования. Вот на эти деньги мы купили ещё 1 игровой комплекс, ведь хочется, чтобы у всех были современные площадки. А денег выделяется не так много. Мы приняли решение, что мы лучше сэкономим на одну горку, — объясняет Татьяна Коновалова, заместитель заведующего по хозяйственной работе. – Игровой комплекс несложно собирать, как лего. Неужели родителям трудно для своих же детей собрать эти горки?

Конфликт в детском садике вызвали новые игровые комплексы.

Решение по горкам было принято на общем родительском собрании. И «отказников», по словам Татьяны Борисовны, не было. В сентябре руководство садика проведет встречу с папами и мамами. У родителей будет возможность подробнее расспросить заведующую о новых горках. А также узнать, как обстоят дела с ремонтом кровли дошкольного учреждения.

Недавно «Призыв» сообщал о протекших потолках в группах 82 сада. Деньги на капремонт кровли дошкольное учреждение уже получило. И сейчас ждёт подрядную организацию.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва» и жителей Юрьевца