Ревнивая бывшая заказала соперницу

Сотрудники уголовного розыска предотвратили заказное убийство во Владимирской области. 39-летняя москвичка, проживающая в загородном доме в Гусь-Хрустальном районе, намеревалась лишить жизни новую избранницу своего возлюбленного, местную жительницу. Подозреваемую задержали с поличным, в момент передачи денег «исполнителю».

Чтобы предотвратить преступление, правоохранителям пришлось инсценировать убийство.

В роли исполнителя заказа на убийство выступил один из оперативных сотрудников, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области. В момент встречи с подозреваемой в качестве доказательств ей были продемонстрированы фотографии якобы убитой жертвы. Заказчица поверила и передала «исполнителю» вознаграждение в сумме 180 тысяч рублей.

Следствием установлено, что как только ревнивая бывшая решила убрать соперницу, она обратилась к своему знакомому с просьбой найти человека, который совершит убийство. За это она была готова заплатить 200 тысяч рублей. В качестве аванса за совершение преступления москвичка передала исполнителю 20 тысяч рублей и фотографию потерпевшей, а также сведения о ней. Способ совершения преступления ими не обговаривался.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору».

Свою вину она признала, в содеянном раскаялась. На ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, которые в настоящее время помещены в реабилитационный центр, уточняет пресс-служба СУ СКР России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» писал, что участникам жестокой расправы над беременной женщиной, ее несовершеннолетним сыном и сожителем вынесли приговор. Заказчицей тройного убийства выступила бывшая жена главы семьи.

Ольга Ефремова

Фото: politeka.net