Ресторанный день пройдет в обновленном парке

Ресторанный день (6+) вновь состоится во Владимире. Он пройдет 17 августа с 13.00 до 19.00 в старых садах у Дворца детского и юношеского творчества. Новая локация выбрана не случайно. Организаторы хотят вдохнуть жизнь в зеленую зону. В преддверии мероприятия организаторы провели репетицию и благоустроили площадку. Волонтеры скосили траву, очистили территорию от мусора, подняли разбросанные бетонные буквы, покрасили их и составили надпись «Парк» на входе.

— Большинство горожан думают, что парк у ДДюТ – это голые пустыри, овраги и свалка. Но на самом деле – это цветущий сад с невероятным количеством фруктовых деревьев и множеством красивых мест, — отмечают организаторы Ресторанного дня в своей официальной группе.

Обсудить будущее парка все желающие смогут на лектории в 15.00 возле фонтана.

Гости Ресторанного дня за символичную плату смогут попробовать и оригинальные блюда. Всех секретов участники праздника не раскрывают, известно, что среди вкусностей будут французские десерты, корн-доги, блюда из грибов, индийские подливы, вегетарианские сэндвичи, кофе со специями, китайский чай и многое другое.

Ресторанный день проходит во Владимире четыре раза в год. Суть международного фестиваля еды в том, что на один день улицы городов наполняют однодневные кафе. Они открываются в самых неожиданных местах: в парках, во дворах, в квартирах, офисах. А в роли рестораторов могут попробовать себя все желающие.

Ранее «Призыв» писал, что Ресторанный день обживает все новые места во Владимире. В последний раз гастрономическая вечеринка прошла в дворике на Ильича.

Ольга Ефремова

Фото группы «Ресторанный день» в «ВКонтакте»