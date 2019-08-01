Ремонтом кинотеатра «Художественный» займется мэрия

Ровно через год, 1 августа 2020 года, кинотеатр «Художественный» должен был открыть свои двери для посетителей. Таковы были обязательства инвестора, данные мэрии Владимира. За три года компания «Лилу продакшн» не продвинулась дальше проекта. Месяц назад Арбитражный суд вынес решение о взыскании с инвестора около миллиона рублей в пользу администрации города. Компания, взявшаяся за реконструкцию и реновацию старейшего кинотеатра Владимира, задолжала за аренду помещений. Никаких многомиллионных вложений, предусмотренных договором, не случилось.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:



У нас сложная ситуация с концессионером. Не могу понять почему. Видимо, придется принять решение и самим делать работы.

Хотелось сделать хорошо. Концессионер входит с большими инвестициями, а когда входит город, значит, придется от каких-то других объектов отвлекать средства.

Хочу все равно, чтобы там был кинотеатр. Может, не в современном виде, а в таком, каком был раньше.

Сити-менеджер объяснил главную причину фиаско второго инвестора, решившегося на ремонт кинотеатра «Художественный». Каждый из них надеется получить федеральные деньги. Но финансирование на уже второй по счету проект обновления памятника архитектуры так и не было получено.

Инвестор оставил после себя долги.

Вопрос в том, где мэрия возьмет деньги на ремонт кинотеатра при дефицитном бюджете. Администрация даже не смогла за кинотеатр выплатить полмиллиона рублей. Долг по зарплате и налоговым и коммунальным платежам пришлось выплачивать инвестору. Это единственный расход компании.

Как «Призыв» писал ранее, в судах Московской области рассматривались дела по банкротству компании «Лилу продакшн». Инвестору не удалось реализовать проекты кинотеатров не только во Владимирской области, но и в столичном регионе.

Анна Тумановская

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