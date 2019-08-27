Ремонт теплосетей идет с отставанием

Администрация Владимира одобрила сокращение программы реконструкции и модернизации теплосетей. К 2023 году компания «ВКС» планировала потратить на замену ветхих труб около 9 миллиардов рублей. Но год за годом план не выполнялся. И в итоге по уточненным параметрам к этому сроку инвестор вложит чуть более 3,3 миллиарда рублей. Резонно было бы предположить, что раз расходы коммунальщиков уменьшаются, то и тарифы перестанут расти. Но нет. Платежи владимирцев за тепловую энергию поднимались дважды в этом году. И это не предел.

Платежи за отопление в следующем году снова вырастут.

По информации мэрии, выполнять программу реконструкции теплосетей компании «ВКС» мешают именно низкие тарифы, рост которых сдерживает департамент цен и тарифов администрации Владимирской области. Поскольку инвестор в конечном итоге все равно должен сделать все, что оговорено, и потратить именно 8,7 миллиарда рублей, а никак не меньше, решено продлить программу до 2035 года. И тогда на бумаге все показатели сойдутся.

Беседа депутата горсовета Александра Шелухи и директора владимирского филиала «Т Плюс» Олега Грошева:

А.Ш.: Тогда несколько объектов выпадет из программы. То есть определенные будут выполнены, а определенные выпадут.

О.Г.: Они не выпадут. Мы предлагаем не убрать их из программы, а скорректировать по срокам исполнения. Мы не отказываемся ни от каких проектов. Единственное, что мы должны были закончить всю эту историю в 2023 году. Но мы физически не готовы. Потому что на 2020 — 2023 годы приходится вложений по 1,2 миллиарда. Мы не сможем подготовить территорию под этот ремонт. Мы предлагаем выйти на реализацию программу на 450-500 миллионов рублей ежегодно. На тарифы для населения это никак не повлияет.

А.Ш.: Получается, тот же объем инвестиций, только плюс 12 лет. С учетом инфляции и то же количество объектов.

В этом году изначально рассчитывали поменять трубы по многим адресам во Владимире на общую сумму 940 миллионов рублей. По факту — не более 350 миллионов рублей.



Любопытно, что свои промедления энергетики оправдывают иначе, нежели мэрия. Не низкими тарифами, а нежеланием перекопать весь город. Дескать, ни проехать, ни пройти будет, если коммунальные службы всерьез возьмутся за замену теплового хозяйства города. Странно, почему об этом не думали раньше, когда составляли первую версию программы реконструкции теплосетей.

Износ теплосетей хотят снизить с 60 до 40% к 2035 году.

Более того, энергетики хотят не только увеличить сроки обновления теплохозяйства, но и пересмотреть правила расчета тарифа. Как писал «Призыв» ранее, сначала возможна трехлетняя заморозка, но потом платежи будут расти без всяких ограничений.

Анна Тумановская

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