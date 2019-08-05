Рекордному числу кандидатов отказали в регистрации на выборы

Более 80 кандидатов остались за бортом выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся во Владимирской области 8 сентября. Сам председатель избирательной комиссии региона Вадим Минаев называет число «отказников» рекордным за свою практику. При этом 58 кандидатов были самовыдвиженцами, остальные 23 — от политических партий. Из последних больше всего отказов получили «Справедливая Россия» – 5, КПРФ – 2 и ЛДПР — 3.

Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:

Отказ в регистрации получил 81 кандидат. По сравнению с предыдущими годами, цифра огромная! Я этого скрывать не буду. Когда пошел вал отказов, мы стали выяснять, в чем причина. Те кандидаты, которые пошли в самом начале избирательной кампании, они имели возможность перевыдвинуться.

В основном эти отказы касаются тех, кто предоставил документы в последние дни и фактически уже не имел возможности провести повторную процедуру выдвижения. Более 50 человек получили отказ в связи с тем, что они допустили ошибки и нарушения при оформлении подписных листов.

Среди других причин Вадим Минаев назвал сокрытие фактов судимости — подправить биографию решили 9 человек. Двое выбыли из-за нарушения партиями порядка выдвижения, 14 кандидатов не представили документы на регистрацию.

Всего о своем желании участвовать в муниципальных выборах заявили 1620 человек.

Зарегистрировано только 1483 кандидата. Из них 266 — самовыдвиженцы, 1217 — кандидаты от политических партий («Справедливая Россия» – 145 , КПРФ – 180, ЛДПР — 367, «Единая Россия» – 425, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 82, «Партия Роста» — 12, «Родная партия» – 1, «Коммунистическая партия коммунисты России» – 3, «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 2). По данным на 5 августа, после регистрации выбыли 2 человека.

Во Владимирской области пройдут 50 избирательных кампаний: 48 – выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, 2 – выборы глав округа Муром и города Собинки. Будет замещаться 470 мандатов. Вадим Минаев подчеркнул, что самой конкурентной станет кампания в Собинке. Там жителям придется выбирать между 9 кандидатами, 3 из них — самовыдвиженцы. В Муроме ситуация тоже интересная, хотя список чуть меньше — 5 кандидатов, все от политических партий.

Елена Пляскина

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