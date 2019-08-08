Реклама ЖК «Эталон», размещенная на портале сетевого издания «Зебра-ТВ», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Специализированный застройщик «Владавторесурс» и ООО Торговый дом рекламы «Владимир-регион».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона «О рекламе» установило факт размещения 05.07.2019г. на официальном портале издания «Зебра-ТВ» https://zebra-tv.ru/ рекламного объявления следующего содержания: «Эталон….ЖК рядом с парком «Дружба»…22-21-66..эталон33.рф».

Согласно ч. 7 ст. 28 Закона «О рекламе», реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как в ней отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации, что нарушает требования ч. 7 ст. 28 Федерального закона «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание ООО Торговый дом рекламы «Владимир-регион» в связи с приведением рекламного объявления в соответствие с требованиями Федерального закона «О рекламе».