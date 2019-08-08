Реклама, размещенная в газете «Петушки сегодня», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении редакции газеты «Петушки сегодня».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона «О рекламе» установило факт размещения в газете «Петушки сегодня» 8 рекламных объявлений следующего содержания:

1 « МУП «Дом Быта»..Салон красоты Орхидея..парикмахерские услуги, рисунки на волосах, турбосолярий…ремонт и пошив швейных изделий, чистка пухо-перьевых изделий, прокат спортинвентаря, чистка подушек..»,

2. « МУП «Дом Быта»…ритуальные услуги..Весь спектр услуг..полная организация похорон..ритуальные принадлежности».

В соответствии со ст. 16 ФЗ «О рекламе», размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой «на правах рекламы».

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламные объявления, размещенные в газете «Петушки сегодня» ненадлежащими, поскольку в них нарушены требования ст. 16 Федерального закона «О рекламе» — отсутствует пометка «реклама» или «на правах рекламы».

Принято решение не выдавать предписание редакции газеты «Петушки сегодня» в связи с приведением рекламных объявленийв соответствие с требованиями Федерального закона.