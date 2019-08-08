Реклама клиники ООО «Медар+» признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении редакции газеты «Территория Радужный» и ООО «Медар+».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона «О рекламе» установило факт размещения в газете «Территория Радужный» рекламного объявления следующего содержания: «Медар+ клиника..современная клиника..ведущие специалисты, оборудование премиум-класса, вакцинация, все виды лабораторных исследований..тел….».

Согласно ч. 7 ст. 24 ФЗ «О рекламе» реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

Следовательно, реклама таких услуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламное объявление, размещенное в газете «Территория Радужный» ненадлежащим, поскольку в нем нарушены требования ч. 7 ст. 24 Федерального закона «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание редакции газеты «Территория Радужный», так как в настоящее время распространение ненадлежащей рекламы прекращено.